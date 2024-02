SF er klar til at gå i regering, og det kunne godt være i en konstellation med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.

Det fortæller SF-formand Pia Olsen Dyhr i et interview med Politiken i anledning af, at hun har 10-års jubilæum som formand for partiet.

Direkte adspurgt, om hun kunne gå i regering med Moderaterne, svarer Pia Olsen Dyhr:

»Altså, jeg vil ikke udelukke noget på forhånd. For os handler det jo om at få en rød regering. Og det er indholdet, der er det afgørende. Og der er ting, vi samarbejder godt med Moderaterne om.«

I seneste meningsmåling fra Epinion står SF til at blive det tredjestørste parti i Folketinget med 13,1 procent af stemmerne.

»Det afspejler den nyvundne selvtillid hos SF, som er berettiget, når man kigger på meningsmålingerne. De er kommet ud over den her selvpålagte fase, der har varet, siden SF sidst gik i regering, hvor det endte så grueligt galt,« siger politisk analytiker på B.T., Henrik Qvortrup.

Pia Olsen Dyhr (SF) fortæller i interviewet med Politiken, at hun især er tilfreds med Lars Løkkes håndtering af konflikten i Gaza. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF) fortæller i interviewet med Politiken, at hun især er tilfreds med Lars Løkkes håndtering af konflikten i Gaza. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er kun Socialdemokratiet og Liberal Alliance, der ville have flere mandater end SF, hvis meningsmålingsresultatet står til troende.

»De tektoniske plader i dansk politik rykker sig. Pludselig er det partier, som vi før ikke kunne se samarbejde, der nu bejler til hinanden,« siger Henrik Qvortrup.

Chancen, for at det er Moderaterne, der står med de afgørende mandater, gør, at både LA og SF ser mod midten. Det kan give Lars Løkke en nøglerolle, hvis partiet klarer skærene frem til næste valg.

»Det er bemærkelsesværdigt, at der bliver bejlet til et parti, som er i krise. Vælgerne flygter jo derfra i øjeblikket,« konstaterer Henrik Qvortrup.

Hvem af bejlerne er det mest sandsynligt, at Moderaterne og Lars Løkke vil gå i regering med?

»Umiddelbart LA, men når det kommer til fænomenet Lars Løkke, kan man aldrig vide sig sikker,« afslutter Henrik Qvortrup.

Pia Olsen Dyhr trådte til som formand for SF i februar 2014. Kort før det var SF trådt ud af den daværende regering.

Lyt til det seneste afsnit af B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen' her: