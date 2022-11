Lyt til artiklen

TV 2s beslutning om at droppe Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand' møder blandede reaktioner på de bonede gulve på Christiansborg.

»Jeg tænkte, at det må være en joke. Der er da ingen, der bliver krænket over Pyrus,« lyder det fra Venstres medieordfører, Jan E. Jørgensen, da B.T. fanger ham på telefonen.

Den populære julekalender fra 1997 skulle have rullet over skærmene 1. december, men i sidste øjeblik har TV 2 valgt at aflyse den.

Forklaringen lyder, at 'Alletiders Julemand' indeholder skildringer af både mennesker og kulturer, der kan misforstås af børn.

'Alletiders Julemand' indeholder nemlig blandt andet scener med såkaldt black facing, hvor børn klædt ud som flødeboller er blevet malet sorte i hovedet til en sang om Pyrus' forkærlighed for slik.

Derudover bliver der ifølge TV 2 brugt et nedsættende ord om sorte mennesker i afsnittet om 'Den Store Bastian', der som straf dypper nogle børn i blæk, efter de har drillet en dreng med mørk hud.

Men den forklaring køber Jan E. Jørgensen ikke.

»TV 2 beskylder jo serien for at have racistiske undertoner, og det mener jeg er helt forkert. Alt det påstyr, det har skabt at aflyse julekalenderen, risikerer jo at latterliggøre kampen mod racisme,« siger han.

Men kan du ikke forstå, at nogen kan føle sig stødt over de karikaturer af sorte mennesker, der bliver fremstillet i sliksangen?

»Nej, jeg kan ikke forstå det. Det er ikke en karikatur på en sort person, men på en flødebolle.«

Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997. Vis mere Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997.

Jan E. Jørgensen er ikke den eneste, der sætter spørgsmålstegn ved TV 2s beslutning.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti har kaldt beslutningen for henholdsvis »dybt godnat« og »helt latterlig.«

Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, stiller sig også uforstående over for TV 2s beslutning

»Det er selvfølgelig TV 2s beslutning, men jeg undrer mig over, at man ikke sætter sig sammen med dem, som har lavet serien og redigerer de omdiskuterede scener ud og tilføjer en tekst til sidst,« siger han og fortsætter:

»Det vil være den bedste løsning, fordi det er en julekalender, som er forbundet med rigtig meget glæde hos børn. Ingen laver jo en julekalender for at støde nogen.«

'Alletiders Julemand' med Julemanden, Gyldengrød, Kandis og Pyrus. Foto: MORTEN JUHL Vis mere 'Alletiders Julemand' med Julemanden, Gyldengrød, Kandis og Pyrus. Foto: MORTEN JUHL

Beslutningen om at droppe julekalenderen har sat danskernes sind i kog, og der er sågar blevet startet en underskriftsindsamling for at få den populære julekalender tilbage på skærmen. Her har over 10.000 danskere allerede skrevet under.

Hos Socialdemokratiet tager man dog TV 2 i forsvar og understreger, at det er tv-stationens egen beslutning.

»Diskussionen om Pyrus skriver sig ind i en række diskussioner, vi har haft omkring, hvordan vi håndterer kultur fra fortiden. Jeg synes, det er klogt, at man overvejer som tv-station, at man ikke puster til fordomme,« siger medieordfører Kasper Sand, der tilføjer, at Pyrus dog er en af hans yndlingsjulekalendere.

Til B.T. oplyser TV 2, at man ikke fjerner de omdiskuterede scener, da man ikke vil redigere i indhold, der er produceret i en anden tid. I forhold til kritikken af TV 2s beslutning henviser TV 2 til Lotte Lindegaards interview i P1 Debat.

»Der er tale om en samlet afvejning af hele sæsonen, der har gjort, at vi har truffet den beslutning,« siger hun og fortsætter:

»For os er det skærpende, at det er indhold til børn. Vi, som deltager i diskussionen, kan godt sætte gamle danske film i kontekst, men det kan børn ikke. Det er problematisk i forhold til den her julekalender.«