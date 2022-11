Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kritikken er væltet ind over TV 2, siden det kom frem, at tv-stationen har droppet 'Alletiders Julemand' fra både sendefladen og streaming i sidste øjeblik.

Men efterfølgende har TV 2 selv klappet fuldstændig i.

Nu har tv-stationen dog givet svar på ét enkelt af B.T.s mange spørgsmål.

Nemlig hvorfor man har valgt at fjerne hele julekalenderen i stedet for eksempelvis bare at sætte en disclaimer på eller redigere i de enkelte uheldige episoder?

»Vi vil ikke redigere og klippe om i indhold, der er produceret i en anden tid. Vi har til hver en tid et ansvar som broadcaster for at sende det indhold, som vi mener lever op til vores værdier,« lyder det i et skriftligt svar fra TV 2s fiktionschef Mette Nelund.

Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997. Vis mere Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997.

»Tiden skifter, og vi bliver også en mere moden organisation, som har en anden holdning og opfattelse af, hvordan vi skal skildre diversitet. Det smitter af på den måde, vi ser på vores indhold og især indhold, der henvender sig til vores børn, som ikke har samme mulighed for at sætte det ind i en historisk kontekst.«

Tidligere på dagen har blandt andre også julekalenderens hovedperson – Jan Linnebjerg, der spiller nissen Pyrus – selv stillet spørgsmålstegn ved, om det var for vidtgående at fjerne hele julekalenderen.

For selvom han var forstående, så var han også overrasket og ærgerlig over TV 2s beslutning, forklarede han til B.T.

»Kunne man ikke sætte sig ned i to timer og så klippe det skrald ud, der ER skrald? Tage et afsnit ud og så have en dag, hvor man ikke sender noget? Jeg synes, det er vildt, man fjerner en helt kalender, fordi der er et par ord og karakterer, som ikke hører sig til længere,« sagde tv-nissen.

Hvad synes du om, at TV 2 har fjernet 'Alletiders Julemand' fra både sendefladen og streaming?

Tidligere har Pyrus-julekalenderen fra 1997 dog fået klager – selvom det nu er tilbagetrækningen af julekalenderen, der møder størst kritik.

I den tilbagevendende sang 'Gi' mig guf og gi' mig godter' er der nemlig børn, der er malet sorte i hovedet – såkaldt black facing – for at ligne flødeboller.

Derudover figurerer den omdiskuterede slavekarikatur Svarte Piet i et enkelt afsnit, og til sidst bliver der brugt et nedsættende ord om sorte mennesker i afsnittet om Den Store Bastian, der samtidig som straf dypper nogle børn i blæk, efter de har drillet en dreng med mørk hud.

B.T. har foreholdt TV 2 den vidtgående kritik, som tilbagetrækningen af 'Alletiders Julemand' har fået, men har endnu ikke fået svar på anklagerne.

B.T. ville også gerne have haft svar fra TV 2 om, hvilke episoder man selv har fundet problematiske i julekalenderen, samt hvorfor beslutningen om at trække den blev effektueret så sent.