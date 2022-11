Lyt til artiklen

Når det i næste uge bliver 1. december, så skulle TV 2 have sendt Pyrus-julekalenderen 'Allertiders Julemand'.

Men i sidste øjeblik har man valgt at trække julekalenderen fra 1997 fra sendefladen, fordi den med dagens øjne kan virke stødende.

Det bekræfter TV 2 overfor Juleweb.dk.

»‘Alletiders Julemand’ har vi netop genset med et fornyet blik. I vores gennemsyn mener vi, at ‘Alletiders Julemand’ indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås for især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst. Beslutningen er truffet på baggrund af en længerevarende periode med grundige overvejelser og drøftelser,« fortæller TV 2s konstituerede fiktionschef, Mette Nelund.

I stedet vil Pyrus-efterfølgeren 'Allertiders Eventyr' blive sendt på det tidspunkt om eftermiddagen.

'Alletiders Julemand' er derimod blevet trukket fra både sendefladen og også streamingtjenesten TV 2 Play.

Her kan man dog stadig kan se den første, anden og fjerde sæson af julekalenderserien.

Det er da heller ikke første gang, at denne tredje Pyrus-julekalender møder kritik.

'Alletiders Julemand' indeholder nemlig blandt andet scener med black facing, hvor børn klædt ud som flødeboller er blevet malet sorte i hovedet til en sang om Pyrus' forkærlighed for slik.

Derudover har der også været klager over fremstillingen af karaktererne 'Den store Bastian' og 'Svarte Piet'.