Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jan Linnebjerg har gennem årtier spillet den populære nisse Pyrus.

Og i år havde skuespilleren glædet sig til at se den tredje i rækken af sine julekalendere – 'Alletiders Julemand' fra 1997 – på TV 2.

Han blev derfor chokeret, da han hørte, at julekalenderen var blevet taget af både sendeflade og streaming i sidste øjeblik.

»Jeg blev da helt stille. Hvad? Vores julekalender skulle være stødende?« fortæller Jan Linnebjerg til B.T.

Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997. Vis mere Gyldengrød, Pyrus og Kandis trøster julemanden i børnejulekalenderen 'Alletiders Julemand' fra 1997.

Han havde aldrig rigtigt overvejet, at de beklagede episoder i julekalenderen – hvor børn er blevet malet sorte i hovedet for at ligne flødeboller, hvor den omdiskuterede slavekarikatur Svarte Piet optræder og hvor Den Store Bastian dypper nogle børn i blæk, efter de har drillet en dreng med mørk hud – var problematiske.

Men samtidig forstår 'Pyrus'-skuespilleren også godt, at TV 2 »ikke vil sætte deres røv i klaskehøjde igen«.

For han mener, at man selvfølgelig skal gøre, hvad man kan for ikke at støde nogen.

»Men kunne man så ikke sætte sig ned i to timer og så klippe det skrald ud, der ER skrald? Tage et afsnit ud og så have en dag, hvor man ikke sender noget? Jeg synes, det er vildt, man fjerner en helt kalender, fordi der er et par ord og karakterer, som ikke hører sig til længere.«

Hvad synes du om, at TV 2 har fjernet 'Alletiders Julemand' fra både sendefladen og streaming?

Ikke mindst understreger Jan Linnebjerg, at ingen fra den populære børnejulekalender har haft ondt i sinde.

»Det er jo slet ikke lavet med nogen intentioner om at støde nogen – selv om der er ting i, man ikke siger eller gør længere i dag. Men det kunne man jo ikke vide dengang. Skal man så slette hele vores historie?«

For i hans optik er 'Alletiders Julemand' en »god, relevant og lærerig« julekalender.

I julekalenderen skal Pyrus sammen med sin mentor Gyldengrød og ven Kandis hjælpe julemanden med at genvinde sin hukommelse ved at genbesøge verdenshistorierne om ham.

TV 2 vil i stedet sende efterfølgeren 'Alletiders Eventyr' alle juleeftermiddagene.