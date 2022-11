Lyt til artiklen

Det er ikke engang blevet 1. december endnu, men julefreden er allerede i fare.

Det indtryk får man i hvert fald, hvis man ser de utallige reaktioner, der er kommet i kølvandet på TV 2s beslutning om i sidste øjeblik at tage den klassiske julekalender 'Alletiders Julemand' af sendefladen og streaming.

Det er ganske tydeligt blandt B.T.s læsere, men også helt op i Folketinget har tilbagetrækningen af julekalenderen vakt kritik.

Ikke mindst fra DFs kulturordfører Nick Zimmermann.

»Det er helt skørt, at TV 2 fjerner en folkekær julekalender,« siger kulturordføreren til B.T.

For han mener bestemt ikke, at de beklagede episoder i 'Alletiders Julemand' fra 1997 er værd at »sortliste hele julekalenderen« for.

I den tilbagevendende sang 'Gi' mig guf, og gi' mig godter' er der børn, der er malet sorte i hovedet – såkaldt black facing – for at ligne flødeboller. Derudover figurerer den omdiskuterede slavekarikatur Svarte Piet i et enkelt afsnit, og til sidst bliver der brugt et nedsættende ord om sorte mennesker i afsnittet om Den Store Bastian, der samtidig som straf dypper nogle børn i blæk, efter de har drillet en dreng med mørk hud.

»TV 2 går dermed de vilde venstreorienterede identitetspolitiske aktivisters ærinde. De ser racister og racisme over alt – og når TV 2 bøjer sig for deres dagsorden, så underbygger de forestillingen om, at der er racisme over det hele. Det kan ethvert tænkende menneske jo sige sig selv ikke er tilfældet. Helt ærligt, Pyrus, racistisk? Det er jo helt latterligt,« siger Nick Zimmermann.

»Jeg mener, at TV 2 må revurdere sin beslutning om at sortliste julekalenderen.«

Også folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, Susie Jessen, kalder over for B.T. beslutningen for »dybt godnat«.

»Jeg synes, det er et udtryk for, at et mindretal, der tilhører wokesegmentet, presser al deres gøgl ned over hovedet på os andre. Det er utroligt, at TV 2 hopper med på den krænkelsesbølge,« lyder det fra folketingsmedlemmet.

»Jeg er selv vokset op med Pyrus og har aldrig set den flødebolle som andet end en flødebolle. Jeg synes, at der er nogle mennesker, der skal trække vejret og holde op med at se spøgelser over det hele. Det er latterligt. Vi må snart ikke noget som helst, uden der står et hold krænkelsesparate typer klar til at sable os ned. Nu er det Pyrus, der må lade livet. Det er helt absurd.«

B.T. har foreholdt TV 2 og tv-stationens fungerende fiktionschef, Mette Nelund, kritikken fra folketingspolitikerne.

De er trods gentagende henvendelser ikke vendt retur med et svar.