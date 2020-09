Med finansloven for 2020 blev rød blok enig om, at lovbundne minimumsnormeringer skal indfases senest i 2025.

Tirsdag begynder forhandlingerne om, hvordan de lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver skal skrues sammen.

Hos formand for pædagogernes fagforening (Bupl) Elisa Rimpler er forventningerne store.

- Det er nu, regeringen skal vise, at der er hold i løfterne til de mange tusinde børn og forældre i hele landet, som har været på gaden for at kræve, at der bliver sat en stopper for besparelserne og skruet op for antallet af pædagoger i daginstitutionerne. Og det haster, siger hun i en pressemeddelelse.

Det er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som skal forhandle en model på plads.

- Det vigtigste er, at vi får en masse pædagoger og pædagogisk personale ud i vores daginstitutioner. Jeg tror, at mange i løbet af foråret under corona har oplevet, at det med at arbejde i små enheder var rigtig dejligt for børnene, siger ministeren til Ritzau.

Netop minimumsnormeringer var et af de vigtige temaer i forbindelse med sidste års folketingsvalg.

Med finansloven for 2020 blev S-regeringen og støttepartierne enige om, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer senest i 2025.

Det betyder, at der skal være en voksen per tre vuggestuebørn, mens der i børnehaver skal være en voksen per seks børn.

Men den endelige model er altså ikke på plads, og støttepartierne har forskellige ønsker til, hvordan den skal se ud.

Enhedslisten ønsker, at der skal indføres minimumsnormeringer på institutionsniveau og ikke bare på kommunalt niveau. Desuden kræver Enhedslisten, at pengene går ubeskåret til mere personale.

Også SF mener, at der skal være minimumsnormeringer helt ude i den enkelte institution.

Rosenkrantz-Theil vil ikke forholde sig til den del. Det hører til ved forhandlingsbordet, siger hun.

- Jeg vil bare glæde mig over, at vi er enige om at sætte mange penge af, så vi kan få flere pædagoger og pædagogisk personale ud i daginstitutionerne, siger hun.

Desuden har SF meddelt, at partiet går til finanslovsforhandlinger med kravet om at få fremrykket indfasningen af minimumsnormeringer. Det bakker Enhedslisten op om.

SF har foreslået, at der bliver afsat yderligere 200 millioner kroner på finansloven for næste år til minimumsnormeringer. Det vil ifølge SF betyde, at minimumsnormeringerne kan være fuldt indfaset i 2024 i stedet for i 2025.

Det siger gruppeformand Jacob Mark (SF).

- Der er lige lovlig lang tid til 2025. Vi står i en situation, hvor der er akut brug for flere pædagoger i daginstitutionerne, hvor børnene oplever, at der ikke er tid nok til dem, siger han.

De Radikale har stillet krav om, at alle voksne i vuggestuer og børnehaver skal have en pædagogfaglig uddannelse i 2030.

Med finansloven for 2020 er der afsat 500 millioner kroner i 2020, 600 millioner kroner i 2021, 800 millioner kroner i 2022, 1,2 milliarder kroner i 2023, 1,4 milliarder kroner i 2024 og 1,6 milliarder kroner i 2025.

