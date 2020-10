Morten Østergaard meddeler, at Sofie Carsten Nielsen afløser ham som politisk leder for De Radikale.

Morten Østergaard trækker sig som politisk leder for De Radikale og bliver afløst af Sofie Carsten Nielsen.

Det meddeler han onsdag efter et seks en halv time langt gruppemøde i Den Sorte Diamant, der begyndte i formiddag.

Årsagen er, at Morten Østergaard for en del år siden krænkede partifællen Lotte Rod.

- Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lår.

- Jeg har svigtet min gruppes tillid.

- Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også nødt til at være åben om, at det var mig, siger Morten Østergaard.

Morten Østergaard, der i 2014 afløste Margrethe Vestager som politisk leder, bliver afløst af Sofie Carsten Nielsen, der hidtil har været næstformand og politisk ordfører.

/ritzau/