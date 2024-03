Rygterne vil ikke dø.

Nu får en rejse til Færøerne og Grønland dem til at blusse op igen:

Rygterne om, at statsminister Mette Frederiksen (S) ikke alene er i spil til en international toppost, men aktivt byder sig til.

Torsdag drog hun til Tórshavn og Nuuk sammen med EU-Kommissionens chef, Ursula von der Leyen, og det ser flere oppositionspartier som et tegn på, at Mette Frederiksen har sit fokus rettet mod udlandet – og ikke at være statsminister i Danmark.

»Hun bruger utrolig meget tid på at pleje sine kontakter kontra at passe en regering, der sejler i meningsmålingerne. Det er som regel et stensikkert tegn på, at man har sit fokus rettet på, hvad man skal, når man ikke er statsminister længere,« siger Dansk Folkepartis spidskandidat til EU-valget, Anders Vistisen, til Politiken.

Han sammenligner situationen med det, der skete i 2009.

Det var dengang daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) hævdede ikke at være kandidat til posten som Natos generalsekretær – og de fleste husker jo nok, hvad der derefter skete.

Mette Frederiksens tur til Færøerne og Grønland er blot en af flere rejser rundt om i Europa på det seneste. Blandt andet har hun været til en stor sikkerhedskonference i München og til de europæiske socialdemokraters årlige møde i Rom.

Så sent som sidste sommer var der sejlivede rygter om, at Mette Frederiksen var i spil til at gøre Fogh kunsten efter og blive Nato-generalsekretær, selvom hun selv benægtede det.

Og nu er Mette Frederiksen angiveligt en brandvarm kandidat til at overtage et andet internationalt topjob: posten som formand for Det Europæiske Råd, der lige nu indtages af belgieren Charles Michel. Posten beskrives ofte som EUs præsident.

Så er der noget om snakken, når Anders Vistisen og Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen anklager statsministeren for at bruge for meget energi på at bringe sig selv i spil til en toppost og for lidt tid på at være Danmarks statsminister?

Spørger man Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, er svaret et stort, rungende »nej«:

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i samtale med Mette Frederiksen under et EU-topmøde i Bruxelles i oktober 2022. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i samtale med Mette Frederiksen under et EU-topmøde i Bruxelles i oktober 2022. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er ærgerligt, når man reducerer dansk politik til et cirkus, hvor man i stedet for at kritisere substansen og indholdet af de politiske forslag, vi kommer med, om alt fra ældrereform til forsvarsudspil, forsøger at begå karaktermord på en politiker ved at insinuere alverdens ting på et usagligt grundlag,« siger han til Politiken.

I en pressemeddelelse fra Statsministeriet kommer Mette Frederiksen selv med denne begrundelse for rejsen til Færøerne og Grønland:

»Regeringen arbejder aktivt for at knytte Færøerne og Grønland tættere til EU. Vi tager nu det næste skridt. Det er jeg glad for. I lyset af den geopolitiske situation er det desuden vigtigt, at vi, der deler værdier, samarbejder tæt og står sammen.«

Mette Frederiksen sagde sidste sommer, at hun vil takke nej tak, hvis hun får tilbudt et internationalt topjob.