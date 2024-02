Når Mette Frederiksen mandag mødes med en række andre europæiske regeringsledere i Paris, vil de muligvis holde et ekstra øje på deres danske kollega.

For endnu en gang svirrer rygterne nemlig om Mette Frederiksen og hendes muligheder for at overtage et af de absolutte topjobs i international politik.

Ifølge flere internationale medier, herunder Politico, er Mette Frederiksens navn blevet hevet op af hatten som et bud på en ny formand for Det Europæiske Råd.

»Der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen er blevet et hot shot i internationale kredse. Hun er efterhånden en af de statsledere, der har siddet længst, og hun er både anerkendt og respekteret,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

Det Europæiske Råd udstikker den generelle politiske retning for EU og består, udover formanden, af regeringscheferne fra de 27 medlemslande og Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen.

Siden 2019 har belgieren Charles Michel siddet på formandsposten.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøgte i sidste uge og Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i Ukraine. Her underskrev man en aftale, der sikrer dansk støtte til Ukraine de kommende ti år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) besøgte i sidste uge og Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i Ukraine. Her underskrev man en aftale, der sikrer dansk støtte til Ukraine de kommende ti år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mandag mødes statsministeren med andre europæiske regeringsledere i Paris til en konference om den fortsatte støtte til Ukraine er omdrejningspunktet.

Og lige præcis Mette Frederiksens indstilling til Ukraine har placeret hende som topkandidat, vurderer Henrik Qvortrup.

»Hendes placering i Ukraine-diskussionen har været markant i forhold til, at hun nu er i spil til den her post,« siger Henrik Qvortrup.

Mette Frederiksen har flere gange afvist, at hun er interesseret i et internationalt topjob.

»Det skal hun sige. Det skal man bestemt ikke lægge for meget i. Hun vil være færdig som en gårdsanger i dansk politik, hvis hun ikke afviste det omgående,« siger Henrik Qvortrup.

Et andet parameter, der ifølge internationale medier taler til Mette Frederiksens fordel, er, at hun er socialdemokrat. Formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, er liberal, og man vil Mette Frederiksen dermed sikre balance i toppen af EU.