Børne- og undervisningsminister deltager i næste uge i møde, hvor sag om krænkende adfærd er på dagsordenen.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) møder torsdag i næste uge op i Børne- og Undervisningsudvalget i Folketinget, hvor sagen om krænkende adfærd på Borup Skole er på dagsordenen.

Det fremgår af Folketingets kalender.

Mødet er sat til at starte klokken 10.15, og første punkt på dagsordenen er Borup-sagen.

Ifølge TV 2 skal partierne blandt andet drøfte en "mulig politisk opfølgning" på sagen.

Tidligere på ugen lød det fra Mattias Tesfaye, at han vil række ud til landets kommuner, så det kan undersøges om grænseoverskridende adfærd på Borup Skole i Køge Kommune er udtryk for en bredere tendens.

Det skete, efter at TV 2 havde beskrevet henvendelser om lignende forhold på andre skoler i landet.

- Det tager jeg meget seriøst og vil derfor nu række ud til landets kommuner for at danne mig et overblik over, om sagen fra Borup er et enkeltstående tilfælde eller udtryk for en bredere tendens, som vi også bør forholde os politisk til på Christiansborg, sagde Mattias Tesfaye til TV 2 tirsdag.

Flere forældre er de seneste dage stået frem og over for TV 2 berettet om børn, der af jævnaldrende har været udsat for grænseoverskridende og krænkende adfærd.

Forældrene har kritiseret skoleledelsen og kommunen for ikke at agere tilstrækkeligt på henvendelserne.

Nogle af forældrene på Borup Skole retter nu også henvendelse til politikerne på Christiansborg.

I et brev, som TV 2 er i besiddelse af, sætter de spørgsmålstegn ved dele af den måde, sagen er blevet behandlet på.

- Det ikke noget, at I siger "stol på os", når de (Køge Kommune red.) tidligere har sagt det samme, skriver forældrene til landspolitikerne.

Onsdag var forældrene indkaldt til et dialogmøde, hvor chef for dagtilbud og skoler i Køge Kommune Lars Nedergaard redegjorde for kommunens handlinger i sagen.

På pressemødet blev han flere gange spurgt om, hvad der skal ske med de formodede krænkere. Det undlod skolechefen dog at svare på.

- Jeg kan sige, at vi er i dialog med de forældre, der er berørte, og vi kommer til at lave handlinger, der gør, at vi kommer godt videre herfra, lød det.

Skolechefen erkendte desuden, at kommunen kunne have kommunikeret bedre undervejs.

- Selv om vi synes, at vi har kommunikeret meget, kunne vi tydeligvis have kommunikeret bedre, sagde han.

Torsdag oplyser 1. viceborgmester i Køge Kommune Ken Kristensen (V), at der er flere initiativer på vej fra kommunens side. De vil blive lagt frem efter vinterferien, oplyser han til Ritzau.

/ritzau/