Statsministeriet har onsdag eftermiddag indkaldt til pressemøde om situationen med coronasmitte blandt mink.

Regeringen har besluttet, at alle minkbesætninger skal aflives, fordi der er sket en mutation af coronavirus blandt mink.

Det erfarer TV2 forud for et pressemøde klokken 16.00, som Statsministeriet har indkaldt til. I indkaldelsen står der, at pressemødet vil handle om situationen med covid-19-smitte i mink og håndteringen af den.

Tidligere onsdag skrev Politiken, at et notat fra Statens Serum Institut viser, at smitte med covid-19 fra mink kan mutere i mennesker i en grad, der kan være en trussel mod kommende vacciner.

Notatet er ikke offentliggjort endnu, men det er tirsdag blevet oversendt til Sundhedsministeriet.

På pressemødet vil statsminister Mette Frederiksen (S) deltage virtuelt.

Hun er i øjeblikket i selvisolation og venter på at få svar på en coronatest, efter at hun har siddet i samme møde som justitsminister Nick Hækkerup (S), som er smittet med coronavirus.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvem de øvrige deltagere er. De vil også deltage virtuelt.

/ritzau/