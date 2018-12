Mariagerfjord Kommune er sat på sparekost. Det får nu konsekvenser for 3500 medarbejderes jul.

Den nordjyske kommune skal spare 123 millioner kroner på næste års budget, og det betyder, at alle afkroge af budgettet er blevet endevendt for at finde mulige besparelser.

Det går blandt andet ud over julegaverne til samtlige 3500 medarbejdere, skriver nordjyske.dk.

»Det er mange penge, og vi har måttet sige farvel til medarbejdere. Men omvendt betyder julegaven noget for mange. Så det har været svært,« siger kommunaldirektør Lars Clement til avisen.

Han har blandt andet sprugt medarbejderrepræsentanterne i kommunens hovedudvalg.

Her var der delte meninger, men det blev til et flertal for at sløjfe julegaverne i et forsøg på at finde nogle af de 123 millioner kroner.

Sidste år fik samtlige ansatte i kommunen en gavekurv med lokale specialiteter. Ægtefællerne til fagchefer og direktører fik en buket blomster som 'tak for lån'. Men det bliver der altså ikke noget af i år.

»Den er også sparet væk. Det bliver en mager jul, siger kommunaldirektør Lars Clement til nordjyske.dk.