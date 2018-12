'At han overhovedet var på fri fod, er en skandale. Og det har ikke noget med islam at gøre.'

Sådan skrev europaparlamentsmedlemmet Jens Rohde (R) i en opdatering på Facebook torsdag aften - og satte dermed sindene i kog.

Jens Rohde refererede til den den formodede gerningsmand bag terrorangrebet mod Strasbourgs kendte julemarked, den 29-årige Cherif Chekatt.

Han var var radikaliseret og havde svoret troskab til Islamisk Stat og blev torsdag skudt og dræbt af fransk politi.

Særligt den sidste del af opdateringen får hans følgere til at fare i flint i kommentarsporet. 630 har liket opdateringen og over 300 kommenteret den.

'Når nu han formentlig handlede i islams navn og selv var 100% overbevist om, at han gjorde det for islam, hvordan har det så intet med islam at gøre? Hvordan kan du dog skrive sådan noget vrøvl??', spørger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Ifølge øjenvidner råbte Cherif Chekatt 'Allahu Akbar' (gud er stor, red.), da han udførte angrebet.

Dermed er koblingen til yderligtgående islam ganske oplagt, mener flere af debattørerne på Jens Rohdes Facebook-væg.

'Ja og den slags mennesker vil du jo gerne have til og i DK. Fik du en smagsprøve på, hvad der venter os!!! Selvfølgelig har det noget med ISLAM at gøre !! Hvor dum og naiv er du,' skriver Sofie Christensen.

'Det er helt uforståeligt, at man kan bestride et så vigtigt erhverv, og samtidig være så hovedrystende naiv og uvidende,' lyder det fra Andreas Danko Thomsen.

Jens Rohde har ikke selv svaret sine debatlystne følgere.

Det har fredag heller ikke været muligt for B.T. at få fat på ham for en opfølgende kommentar.