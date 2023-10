Jakob Ellemann-Jensen har sikret sig en solid pensionsstigning ved at vente med at meddele sin afgang til mandag efter efterårsferien frem for at gå af lige før efterårsferien.

Ved at tøve nåede Jakob Ellemann-Jensen nemlig at være minister to år og fire dage, når man medregner hans tid som miljø- og fødevareminister.

Det betyder, at Ellemann lige akkurat når at træde et stort skridt op af ministerpensionsstigen.

Hvis han var gået af som minister fredag før efterårsferien, ville han kun have optjent ministerpension på 86.949 kroner om året før skat, som er satsen for ministre, der har siddet et-to år.

Men ved at vente til mandag nåede Ellemann akkurat at sidde to år som minister, og dermed springer han et stort trin op ad ministerpensionsstigen og kan se frem til i stedet at hæve hele 135.254 kroner før skat om året, så længe han lever. En forskel på 48.305 kroner før skat om året.

Hvis han hæver ministerpensionen i 20 år, får han altså knap en million kroner ekstra i ministerpension ved at have ventet med at meddele sin afgang til efter efterårsferien.

Oven i det kan Jakob Ellemann-Jensen hæve pension for hans tid som folketingsmedlem.

Han blev første gang valgt til Folketinget i september 2011 og har siddet der frem til 23. oktober i år, kun afbrudt af sin stresssygemelding.

Jakob Ellemann-Jensen sikrer sig solid ministerpension. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det betyder, at han har været folketingsmedlem i 12 år. Med de nuværende satser udløser det en pension på 21.695 kroner om måneden før skat. Også den bliver givet som en livslang pension.

I alt kan Ellemann altså hæve 32.966 kroner om måneden før skat i pension for sin tid som minister og folketingsmedlem.

Derudover får Ellemann også eftervederlag som minister.

310 dage nåede Jakob Ellemann-Jensen at være vicestatsminister, forsvarsminister og senest økonomiminister. Inklusive hans langvarige stresssygemelding.

Hans kortvarige status som minister betyder, at han kun har optjent retten til det mindst mulige eftervederlag som minister.

Jakob Ellemann-Jensen forlader dermed Christiansborg og dansk politik med seks måneders ministereftervederlag.

Det svarer til 126.016 kroner i seks måneder før skat, altså får han i alt 756.096 kroner i eftervederlag før skat.

Den tidligere Venstre-formand modtager ikke eftervederlag som tidligere folketingsmedlem.

Det kræver nemlig, at man udtræder af Folketinget på grund af sygdom eller efter folketingsvalg, hvor man ikke opnåede genvalg.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.

