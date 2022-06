Lyt til artiklen

I en lang årrække har han kæmpet for Østrig, men det ændrer sig fra nu af.

Den østrigskfødte skiløber Christian Borgnæs har nemlig truffet en beslutning, som pludselig giver stort håb til dansk skisport.

For skisportsstjernen, der kommer med flere World Cup-point i bagagen, har valgt at stille op for Danmark frem for sit fødeland Østrig. Det skriver TV 2.

På sine sociale medier forklarer Christian Borgnæs, hvorfor han har valgt at skifte til Danmark.

View this post on Instagram A post shared by Christian Borgnaes (@cborgnaes)

'Jeg er begejstret over officielt at kunne oplyse alle, at jeg fremover vil repræsentere Danmark på den største scene i alpint skiløb.'

'Selvom min beslutning om at skifte fra Østrig til Danmark kan virke en smule drastisk, så har det for mig altid føltes naturligt og lidt som at komme hjem, da jeg både er en stolt østriger, men også en stolt dansker,' skriver han på Instagram.

At Danmark føles som at komme hjem for Christian Borgnæs, er slet ikke så underligt. Ud over det danskklingende navn, så snakker skiløberen både flydende dansk og har dansk statsborgerskab, fordi Christian Borgnæs' far, Jens Borgnæs, er pæredansk.

Faren, Jens Borgnæs, er sågar en markant skikkelse i Danmarks Skiforbund, hvor han blandt andet har uddannet skilærere, og det har også haft en effekt på nationalitetsskiftet. Skiløberen Christian Borgnæs fortæller, at han gerne vil videreføre farens arbejde på den måde, han kan.

»Jeg har været dansker i hele mit liv, og vi har tilbragt meget tid i Danmark hvert år, når det var muligt i forhold til skole og arbejde. Jeg læser faktisk mange danske nyheder, og jeg holder med det danske landshold, når de spiller,« siger Christian Borgnæs til TV 2.

Christian Borgnæs valgte mandag at fortælle omverdenen om sit nationalitetsskifte, og det var langtfra en tilfældig dato. Selvsamme dato mødtes Østrig og Danmark i fodbold, hvilket gav nationalitetsskiftet en fin anledning.

Danmark kunne tage tre point med hjem fra Østrig, efter landsholdet slog østrigerne med 1-2.