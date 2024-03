Tidligere på ugen kom det frem, at den australske surferstjerne Mick Fanning havde mistet sin tredje bror Edward.

Og nu afslører den australske surfklub Kirra Surfriders Club, hvad der tog livet af 'Ed', som har boet og arbejdet på Madagaskar siden coronapandemien brød ud.

»Ed fik en flænge i foden, som desværre blev så alvorlig inficeret, at han måtte fragtes med båd til den nærmeste større by en time væk for at komme på hospitalet. Hospitalet gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe Ed, men infektionen var for stærk, og Eds hjerte gav op,« skriver klubben på Instagram.

Mick Fanning har også delt et opslag på Instagram, hvor han sætter ord på sin storebrors tragiske dødsfald.

»Ed. Jeg elsker dig, min bror. Du har lært mig så meget gennem årene om alt, hvad livet kan byde på. Det gode og det dårlige, du var min lærer. Du introducerede os alle til surfing, glæden og friheden ved at ride på en bølge,« skriver han og fortsætter:

»Jeg ved, at du til tider havde svært ved at finde dit lykkelige sted. Det varmer mit hjerte at vide, at du har fundet det de sidste par år. At høre begejstringen i din stemme, hver gang vi talte sammen, fyldte mig med håb. Jeg ville ønske, at du kunne tage imod al den kærlighed, folk ville give dig. Du var ikke perfekt, men det var der heller ingen, der ønskede, at du skulle være. Vi elskede bare Ed.«

Mick Fanning takker samtidig for den støtte, familien har modtaget den seneste tid, og derudover sender han et særligt tak til Eds venner på Madagaskar, 'som viste ham, at lykken er ægte.'

Ifølge News mistede Mick Fanning sin 20-årige bror Sean i en trafikulykke for 26 år siden.

I 2015 gik den anden bror Peter på tragisk vis bort som 43-årig efter et sygdomsforløb, og nu er den tredje bror Edward også taget i forvejen.