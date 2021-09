På papiret lyder det ikke helt dumt.

Regeringens reformudspil, der blev præsenteret tirsdag, lægger nemlig op til billigere el til danskerne. Faktisk vil en gennemsnitlig familie spare 920 kroner årligt på elregningen, da elafgiften skal sænkes med 23 øre per kilowatt-time.

Men selvom regeringen fortæller, at det vil styrke elektrificeringen og dermed giver adgang til billigere grøn strøm, så tror flere eksperter, at det i stedet modarbejder klimamålene, skriver Politiken.

»Forslaget gør det udelukkende sværere at opnå den danske 70-procentmål-sætning«, siger professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet til mediet.

Han hæfter sig ved, at Danmark fortsat mangler grøn energi. Derfor er det ikke 'rettidig omhu', at sænke afgiften på nuværende tidspunkt.

Hans Henrik Lindboe, der er partner hos konsulentfirmaet EA Energianalyse, supplerer med, at hvis danskerne skruer op for elforbruget, vil produktionen af den ekstra strøm givetvis komme fra nabolandene. Og her er strømmen ikke nødvendigvis lige så grøn, men produceres i stedet på mindre miljøvenlige energikilder som olie, kul og naturgas.

Skatteministeriet oplyser, at EUs CO 2 -kvoter ikke vil føre højere til udslip, selvom elproduktionen stiger.

Men Rådet for Grøn Omstilling er lodret uenige, da en del af den danske strøm kommer fra afbrænding af træpiller og træflis andre steder i verden. Dette tæller ikke med i opgørelsen over CO 2 -udslip på trods af, at forskning på området har sat spørgsmålstegn ved, om det egentlig er CO 2 -neutralt.

Hvorvidt det bidrager eller modarbejder til 2030-målet om 70 procent reduktion i CO 2 -udledningen er der altså tvivl om, men den billigere strøm til danskerne vil betyde, at der forsvinder 2,5 milliarder kroner fra statskassen.

700 millioner kroner kommer dog tilbage igen som følge af et øget forbrug.