Den amerikanske R&B-stjerne R. Kelly er udskældt og udskammet af alle fra Lady Gaga til sin egen datter.

I kølvandet på alvorlige anklager om overgreb mod mindreårige har den omdiskuterede musiker oplevet massiv kritik.

Populære danske radiokanaler har slettet R.Kelly fra deres playlister og flere amerikanske spillesteder har også vendt ham ryggen.

I Tyskland virker det dog til, at 'I Believe I Can Fly'-hitmageren stadig kan opretholde sin popularitet.

Den 12. april skal R. Kelly optræde i Ludwigsburg, hvor interessen har været så stor, at spillestedet er blevet opgraderet, skriver TMZ.

Fra MHP Arena med plads til 7.200 mennesker til Ratiopharm Arena i Neu-Ulm, der kan huse 9.000 fans.

En talsperson for spillestedet har til det amerikanske medie oplyst, at de vælger at læne sig op ad, hvad domstolene siger. I tilfælde af at sagen udvikler sig således, at R. Kelly bliver dømt, har koncertarrangørerne derfor også sikret sig muligheden for at aflyse arrangementet.

To dage efter den første koncert i Tyskland spiller den 52-årige Grammy-vinder også i Hamborg på Sporthalle Hamburg.

Efter dokumentaren 'Surviving R. Kelly', som blev sendt i begyndelsen af januar, har flere prominente navne taget afstand fra R. Kelly.

Han bliver i øjeblikket efterforsket i flere mulige sager i både Georgia og Illinois i USA, men R. Kelly benægter anklagerne om både overgreb og pædofili. Det betyder helt konkret, at der stadig kun er tale om beskyldninger, da musikeren ikke er blevet dømt skyldig i anklagerne.

I februar har det været annonceret, at R. Kelly også vil turnere i Australien, New Zealand og Sri Lanka, hvilket også har affødt en omfattende kritik.

Lokalpolitikere i Australien har anmodet om, at R. Kelly skal forbydes at rejse ind i landet, lyder det fra BBC.