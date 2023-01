Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han kunne have vundet hele konkurrencen i 2015. Men en teknisk detalje gjorde, at han blev slået på målstregen i det danske Melodi Grand Prix.

»Du må ikke minde mig om det!« griner Micky Skeel, der nu forsøger én gang til.

Den 34-sanger og sangskriver er i år blandt de otte artister, der skal kæmpe om sejren i Melodi Grand Prix og retten til at repræsentere Danmark ved Eurovision i Liverpool til maj.

Det gør han med sangen 'Glansbillede', som han selv har skrevet og komponeret.

Micky Skeel deltager i Melodi Grand Prix med sangen 'Glansbillede'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Micky Skeel deltager i Melodi Grand Prix med sangen 'Glansbillede'. Foto: Martin Sylvest

Også i 2015 deltog han i Melodi Grand Prix som sangskriver. Men dengang lod han sin daværende kæreste, influencer og tidligere MGP-vinder Anne Gadegaard, synge sangen 'Suitcase'.

Seerne var vilde med sangen – faktisk så vilde, at de stemte den ind på en førsteplads. Til gengæld havde den håndplukkede fagjury en anden favorit. Og med deres magtfulde mandat blev det derfor Anti Social Media og sangen 'The Way You Are', der blev sendt til Østrig – og desuden floppede fælt.

Dengang gav Anne Gadegaard tydeligt udtryk for sin frustration over fagjuryens magt. Og frustrationen dukker endnu en gang op i hendes sangskriver Micky Skeel, da B.T. ripper op i den gamle sag.

»Jeg synes, det var pisseærgerligt,« siger han ærligt.

Anne Gadegaard følte sig snydt, da hun i 2015 fik en andenplads med 'Suitcase', som Micky Skeel havde skrevet. Foto: Henning Bagger Vis mere Anne Gadegaard følte sig snydt, da hun i 2015 fik en andenplads med 'Suitcase', som Micky Skeel havde skrevet. Foto: Henning Bagger

»Det er fint nok at tabe, fordi folk har stemt på noget andet. Men det er selvfølgelig ærgerligt at tabe, fordi der sidder fire-fem mennesker og synes noget andet end de her mange tusinde mennesker, der har stemt på sangen.

Juryen bestod i 2015 af 15 personer fra den danske musikbranche, heriblandt Anna David og Maria Montell, Søren Poppe og Jakob Sveistrup.

Ved årets show i Næstved 11. februar er det til gengæld udelukkende seernes stemmer, der bestemmer, hvilke tre sange der får en chance til. Herefter hiver man dog fagjuryen ind, som nu igen får halvdelen af magten.

Og denne detalje var Micky Skeel ikke bekendt med, da han sagde ja til at deltage i årets grandprix med 'Glansbillede'. Han troede nemlig, at man havde sløjfet juryen helt.

»Ej, jeg håber bare, at juryen ved, at den her sang bliver på engelsk, hvis de stemmer mig videre. For jeg går ud fra, at de ser efter noget, der kan klare sig internationalt, og hvis jeg må sige noget uden at sige noget, så er den måske endda endnu bedre på engelsk,« siger sangeren, der dog betragter sig selv som en dansk artist og derfor finder det mest naturligt at deltage på dansk i første omgang.

»Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt med en jury. Sidste gang var det noget skidt. Men lad os ikke håbe, at det gentager sig,« griner han.

Så du vil gerne have afskaffet juryen?

»Det kommer an på, hvem der er i den. Hvis det er min mor, far, kone og søn, så kan vi snakke om det,« siger han med et smil.