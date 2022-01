En dansk talentspejder har formentlig en meget mærkelig smag i munden.

Den verdensberømte odenseaner Karen Marie Ørsted – bedre kendt som Mø – har nemlig taget bladet fra munden i et interview med Politiken.

Her kommenterer hun for første gang et vidnesbyrd, som avisen bragte tilbage i oktober 2020.

Her fortalte en anonym kilde, at to talentspejdere på et af de største danske pladeselskaber skulle have haft en samtale om Mø, som kilden overhørte.

»Den ene A&R (talentspejder, red.) spåede hende en kort karriere, da han ikke mente, hun havde nok fuckability,« lyder vidnesbyrdet.

Vidnesbyrdet var et ud af i alt 97 indsamlede vidnesbyrd om sexisme i musikbranchen, og selvom det ikke overrasker Karen Marie Ørsted, så chokerer det hende alligevel.

»De her personer har følt, at det var et sikkert sted at sige sådan noget. At det var okay. Det er så vildt,« siger Karen Marie Ørsted til avisen om vidnesbyrdet.

»Det, der rammer mig, er, at det har været okay at sige sådan noget. Jeg har altid følt mig som en outsider, og derfor kommer det ikke bag på mig, at nogen siger sådan. Og jeg har heller ikke brug for, at sådan nogle typer skal synes, at jeg er fuckable. Overhovedet. Faktisk tværtimod. Men jeg synes, det er nederen, for det er jo nedsættende.«

Har du oplevet, at nogen har bedømt andres karrieremuligheder ud fra 'fuckability'?

Men ikke nok med at talentspejderen talte nedsættende om sangerinden, så har det også vist sig, at hans antagelse om hendes karrieres varighed skød helt forkert.

Mø har blandt andet optrådt på Roskilde Festival fire gange og skrevet sange til internationale stjerner som Ariana Grande.

Desuden var Mø's mega hit 'Lean On' med Major Lazer det mest spillede nummer på musiktjenesten Spotify i 2015.

Og det er blot et par af superstjernens bedrifter, siden hendes første officielle single 'Glass' udkom i 2013.

Hendes karriere fortsætter i 2022, hvor albummet Motordrome er sat til at udkomme 28. januar.