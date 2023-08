Et af landets største træf for folk med amerikanerbiler løb af stablen hen over weekenden, da der blev holdt byfest i Tølløse på Sjælland.

Natten til lørdag gik det dog noget vildt for sig.

Politiet måtte flere gange gribe ind, fordi der opstod vold og uro.

»Vi var nødt til at anholde nogle personer for at få ro på settet,« siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til B.T.

I politikredsens døgnrapport kan man læse, at politiet i første omgang blev tilkaldt lige efter midnat, da en mand havde optrådt voldeligt.

En kvinde havde forsøgt at forhindre en 24-årig mandlig bekendt i at køre beruset, hvilket resulterede i, at han slog hende flere gange.

En ven kom kvinden til undsætning, og der opstod tumult imellem de to mænd, men vennen fik den opfarende 24-årige væk fra pladsen.

Kvinden blev undersøgt på skadestuen, og politiet optog en sag om vold.

Voldelig mand med jernbat

Kort efter klokken 01.45 var den så gal igen. En vagt anmeldte, at en mand med et jernbat havde indladt sig i slagsmål og virkede truende.

Flere patruljer kørte til stedet, hvor de traf en 22-årig lokal mand, som blev sigtet for at overtræde våbenloven, og battet blev taget fra ham.

En 18-årig mand blandede sig dog i politiets arbejde og kaldte betjentene ukvemsord. Han var opfarende og udadreagerende, så han blev anholdt og taget med i detentionen til afrusning. Han blev sigtet for fornærmelig tiltale mod betjentene.

Kort tid efter, klokken 01.57, var det så en 35-årig mands tur til at blive anholdt, da han havde forsøgt at komme i tumult med flere på stedet.

Politiet forsøgte i første omgang at bortvise manden, som i stedet blev truende og voldsom over for patruljen. Han blev taget med i detentionen til afrusning.

Fuld far og søn

Klokken 02.38 var det så en 16-årig dreng, som var kraftigt spirituspåvirket og skabte uro.

Den 16-årige var meget konfrontatorisk over for politiet, og han nægtede at efterkomme politiets anvisninger om at forlade stedet.

Hans far var på stedet, men blev heller ikke skønnet ædru nok til at tage sig af sønnen.

Den 16-årige blev derfor taget med i detentionen til afrusning og løsladt næste morgen, da han var faldet til ro.

Usædvanligt mange sager

Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi har ikke tal på, hvor mange der deltog i byfesten i Tølløse. Antallet af sigtelser kommer dog bag på politiet, fortæller hun.

»Det er usædvanligt. Jeg er ikke bekendt med, at det er noget, vi tidligere har haft større indsatser omkring. Så jeg tænker, der har været godt gang i den, i og med vi har foretaget flere anholdelser,« siger hun.

Mediet sn.dk skrev i en foromtale af arrangementet, at det store amerikanerbiltræf med navnet Daydreamers Meet havde holdt fire års pause på grund af coronarestriktionerne, og forventningerne til byfesten var derfor store.

Det var lagt op til mindst 1000 amerikanerbiler, og samtlige 220 campingpladser på sportspladsen ved Tølløsehallen var booket op til weekenden.

»Så i år er der fuld hammer på, og jeg tror, mange er sultne efter at mødes til biltræf og deltage i byfesten,« sagde næstformanden for byfesten, Joan Jakobsen, til sn.dk.