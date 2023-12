Tre mænd udskrev fakturaer for tjenester og varer, der aldrig var solgt, og sendte penge til udlandet.

Flere års systematisk produktion af falske fakturaer gennem tre forskellige firmaer har mandag fået mærkbare konsekvenser for tre mænd, som ved Københavns Byret er kendt skyldige i skatteunddragelse.

Det oplyser specialanklager Susanne Bitsch.

En 40-årig mand, der var direktør og senere økonomidirektør i én af virksomhederne, straffes med fængsel i to et halvt år. Han skal derudover betale en tillægsbøde på 11,8 millioner kroner.

Hans 54-årige samarbejdspartner, som også i en periode var direktør, idømmes to års fængsel og en bøde på 11,2 millioner kroner.

Endelig straffes en 45-årig mand, der har haft en mindre rolle i sagen, med fængsel i et år og tre måneder, hvor af ni måneder er betingede.

Han skal også betale en bøde. Den lyder på 3,7 millioner kroner.

De tre mænd er dømt for at have udstedt fakturaer for varer og tjenester, som aldrig er blevet solgt i virkeligheden.

Det skete dels gennem en virksomhed med adresse på Østerbro i København, dels gennem et byggefirma i Branderup i Sønderjylland og dels gennem en virksomhed i Hedehusene på Midtsjælland.

Pengene, der blev indbetalt for de fiktive fakturaer, blev overført til konti i udlandet - herunder til Tyrkiet.

Mændene var tiltalt for at have unddraget moms og skat for i alt cirka 15 millioner kroner ved at udskrive falske fakturaer for cirka 28 millioner kroner. De nægtede sig alle skyldige.

Ifølge dommen er de skyldige i dele af anklageskriftet, som sammenlagt vedrører skatteunddragelse for mindst 13,8 millioner kroner.

Retssagen har strakt sig over ni måneder i Københavns Byret og handler om falske fakturaer, der blev udstedt mellem april 2013 og december 2017.

Omkring samme tid som de sidste forhold blev begået - i slutningen af 2017 - slog politiet til i en aktion efter at have foretaget aflytninger og observationer mod de mistænkte i sagen, som blev kaldt Operation Square.

Anmeldelsen var et år forinden kommet fra en kurator i et selskab, der var gået konkurs. Også Skattestyrelsen mente, at der var foregået kriminalitet i de selskaber, som mændene kontrollerede.

Sagen blev delt op i to separate straffesager. Den første blev afgjort af byretten i efteråret 2022.

Dommen i den anden sagsakt blev afsagt i Københavns Byret mandag eftermiddag uden retsmøde.

De dømte har 14 dage til at overveje, om de vil anke.

/ritzau/