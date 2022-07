Lyt til artiklen

En 22-årig kvinde er fredag aften i kritisk tilstand.

Det sker efter et solouheld ved Luneborgvej syd for Brønderslev.

Det fortæller Nordjyllands Politi til B.T.

»Vi får en melding om et solouheld, hvor en bil kommer kørende og pludselig kommer ud i rabatten og mister herredømmet,« fortæller Poul Fastergaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»De rammer så et autoværn, og det gør, at bilen ruller rundt og landet på taget i en å.«

Herefter kommer føreren af bilen hurtigt ud af bilen, mens veninden på passagersædet sad fastklemt under vandet.

»Herfra kom vidner til, og fik trukket hende ud og startet hjerte-lunge-redning, som redningen overtog, da de ankom til stedet.«

Kvinden, som er 22 år, er blevet kørt til Aalborg Traumecenter, hvor hun er i kritisk tilstand.

De pårørende er blevet underrettet.

Årsagen til solouheldet skyldes formentlig uopmærksomhed, fortæller vagtchefen.

En bilinspektør er blevet tilkaldt til stedet for at kortlægge forløbet.

Tidligere på aftenen skete også et andet solouheld i Brønderslev. Her blev en 20-årig mand alvorligt kvæstet efter et frontalt sammenstød med en anden personbil. Han er fortsat i kritisk tilstand.