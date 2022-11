Lyt til artiklen

Det er lidt af et mysterium for politiet, hvorfor to biler pludselig brød i brand i Helsingør natten til tirsdag.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi siger til Helsingør Dagblad, at politiet endnu ikke ved, hvorfor der gik ild i bilerne.

Bilerne holdt parkeret på en p-plads ved Ponydalen i den nordsjællandske by.

Omkring klokken halv tre natten til tirsdag brød bilerne så pludselig ud i lys lue.

»Vi skal have undersøgt, hvad der ligger bag. Jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt.«

Sådan sagde vagtchef Mikkel Lyberg til den lokale avis tirsdag morgen.

Heldigvis fik brandvæsenet hurtigt styr på branden, så den ikke nåede at brede sig.

