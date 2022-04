Den fremtrædende advokat Nima Nabipour, der blandt andet blev kendt som forsvarer for svindeldømte Britta Nielsen, har igen fået en stor bøde af Advokatnævnet.

Nævnet har i en disciplinærsag vurderet, at Nima Nabipour »groft har handlet i strid med god advokatskik«.

Det fremgår af en kendelse fra Advokatnævnet.

Nima Nabipour er dermed på mindre end to år blevet pålagt sammenlagt fire bøder fra Advokatnævnet.

I den aktuelle sag pålægger advokaternes disciplinære klagenævn Nima Nabipour en bøde på 60.000 kroner. Pengene tilfalder statskassen.

Advokatnævnet finder, at den 40-årige advokat har handlet groft i strid med god advokatskik i forhold til en anden advokat, der tidligere var ansat i Nima Nabipours advokatfirma.

Ifølge Advokatnævnets afgørelse har Nabipour tilegnet sig eller forsøgt at tilegne »sig en rettighed, som efter nævnets vurdering er i strid med den personlige beskikkelse og som potentielt kan føre til fortrængning af« den pågældende advokat i forhold til at repræsentere den klient, som han var blevet beskikket forsvarer for.

I forbindelse med Advokatnævnets disciplinærsag har Nima Nabipour blandt andet henvist til en paragraf, der var skrevet ind i den pågældende advokats ansættelseskontrakt i Nabipours firma.

Advokat Nima Nabipour blev for alvor kendt, da han var forsvarer for den svindeldømte Britta Nielsen. Tidligere har han som skuespillet medvirket i flere spillefilm og tv-serier. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Advokat Nima Nabipour blev for alvor kendt, da han var forsvarer for den svindeldømte Britta Nielsen. Tidligere har han som skuespillet medvirket i flere spillefilm og tv-serier. Foto: Liselotte Sabroe

Men det argument forkaster advokatnævnet kategorisk, da »en advokat ikke med rette kan indgå en aftale, der er i strid med god advokatskik. ».

»Jeg tager selvfølgelig Advokatnævnets afgørelse til efterretning, og det er selvfølgelig ikke bevidst, at der i ansættelseskontrakten optrådte en paragraf, som åbenbart vurderes til at være i modstrid med god advokatskik,« siger Nima Nabipour til B.T.

»Men jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at der er ved at komme en nulfejlskultur i advokatbranchen. Den pågældende kontrakt har tidligere været forbi både Djøf og en ansættelsesretlig advokat, uden at nogen bemærkede, at det var i strid med de advokatetiske regler. Derfor kan det være svært for en advokat at vide 100 procent, hvor grænsen går,« tilføjer han.

Tror du, at det vil komme til at betyde noget for dit omdømme, at du nu på mindre en to år har fået fire bøder af Advokatnævnet?

»Absolut – specielt når det nu kommer i pressen. Jeg har været advokat i seks år og jurist i 11 år med rigtig mange sager hele tiden, hvor jeg efter bedste evne prøver at overholde alle de regler, der er. Jeg har ingen interesse i at træde ved siden af,« forsikrer Nima Nabipour.

I april 2020 blev han pålagt en bøde på 40.000 kroner for grov tilsidesættelse af god advokatskik.

Her kom han på vegne af en voldsramt klient for sent med en klage over en politikreds, så sagen ikke blev videreført. Og kvinden kunne trods mere end 150 henvendelser ikke komme i kontakt med advokaten.

Og i 2021 blev Nima Nabipour i to tilfælde pålagt tillægsbøder på hver 10.000 kroner for igen at have tilsidesat god advokatskik.

I den aktuelle sag har advokaten endnu ikke afgjort, om han vil indbringe den seneste bøde på 60.000 kroner for retten.

Før sin juridiske karriere blev Nima Nabipour uddannet skuespiller, og har blandt andet medvirket i flere spillefilm og tv-serier.