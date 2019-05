Dennis Christensen er torsdag idømt seks års fængsel for at videreføre Jehovas Vidner. Det er en stadfæstelse.

En regional ret i Rusland har torsdag stadfæstet en dom på seks års fængsel til danske Dennis Christensen. Det oplyser Amnesty.

Han er dømt for at videreføre trosretningen Jehovas Vidner, der er forbudt i landet. Det skyldes, at Jehovas Vidner i Rusland betragtes som en religiøs ekstremistiske organisation.

Dennis Christensen har siddet varetægtsfængslet i omkring to år. I februar blev han i en distriktsret idømt seks års fængsel, og det er den straf, som torsdag er blevet stadfæstet.

