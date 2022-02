Spørgsmålene har været mange efter den 13-årige Annabell Liva Graff og 18-årige Anders Henrik Lynge forsvandt natten til fredag.

Meget tyder dog på, at de sammen er rejst til Sverige. Men nu understreger Fyns Politi, at aldersforskellen problematiserer sagen.

De to unge mennesker har lært hinanden at kende på et bosted i Nyborg, hvor pigen til daglig bor, og hvor han også tidligere har boet.

Mandag fortalte Elise Graff, der er mor til Annabell Liva Graff, om sine bekymringer til B.T.

»Annabell er psykisk skrøbelig. Og hun har fundet noget tryghed i Anders. Men hun er et barn, og han er voksen,« lød det fra moderen.

Hun undrer sig over, at den unge mand ikke er meldt for noget kriminelt, hvis han har taget den 13-årige pige med ud af landet.

Det kommenterer vicepolitiinspektør Claus Andkjær fra Fyns Politi nu på:

»Vi er i gang med at undersøge, om der foregår noget strafbart. Og der kan godt være tale om en børnebortførelse. Det er noget af det, vi efterforsker,« forklarer Claus Andkjær.

Elise Graff har endnu ikke har hørt fra sin datter, hvilket bekymrer hende. Claus Andkjær fortæller dog, at overvågningsmateriale fra blandt andet Københavns Lufthavn giver et billede af de to teenageres færden.

»På overvågningsmaterialet kan vi se se, at de rejser sammen. Og vi kan se, at hun har det godt,« fortæller han og fortsætter:

»Det var vigtigt for os at få bekræftet. Der var på bostedet blevet efterladt noget, der kunne ligne et afskedsbrev. Men det viste sig ikke at være tilfældet.«

Elise Graff var mandag kritisk overfor politiets arbejde, og hun syntes ikke, at aldersforksellen blev taget alvorligt. I et interview til B.T. udtalte en vagtchef fra Fyns Politi mandag følgende:

»Noget tyder på, at de bare gerne vil nyde livet et andet sted end her.«

Vicepolitiinspektør slår dog fast, at man tager denne sag meget alvorligt.

»Vi tager denne sag lige så alvorligt som en hver anden sag, hvor et barn forsvinder. Vi har efterforskere på sagen og har et godt samarbejde med både svensk og norsk politi,« forklarer Claus Andkjær.

B.T. kunne mandag fortælle, at Annabell Liva Graff og Anders Henrik Lynge sandsynligvis er rejst til Norge. Om de stadig opholder sig der, vides ikke, fortæller Claus Andkjær.

»De er nu internationalt eftersøgt og vil blive opdaget, hvis de forsøger at rejse ind og ud af europæsike lande,« tilføjer han.