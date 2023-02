Lyt til artiklen

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser nu vidner til et stort slagsmål med flere involverede.

Det fandt sted ud for Sportspub Målet i Gravene i Viborg mandag den 20. februar ved 21-tiden.

»Der er tale om et større slagsmål, der starter inde på værtshuset og fortsætter ude på gaden,« oplyser fungerende politikommissær Henrik Andersen til B.T. og fortsætter:

»Der er indikationer på, at der er flere involverede.«

»Det er to grupperinger, der er kommet op at toppes,« siger han, mens han afkræfter, at det er fodboldfans eller banderelaterede personer, der har været involveret.

Slagsmålet er gået værst ud over en 29-årig mand fra Viborg, som ifølge tvmidtvest.dk har fået sår i hovedet, brud på ribbenene og i ansigtet, samt en kollapset lunge.

Han er dog uden for livsfare.

Politiet har fundet flere genstande på gaden tæt på hændelsen. Blandt andet en kniv, som blev fundet cirka 100 meter fra gerningsstedet.

»Der er tale om et ret groft overfald, når der bliver brugt genstande,« oplyser politiet og fortsætter:

»Vi er overbeviste om, at den på en eller anden måde er blevet anvendt ved slagsmålet.«

Politiet oplyser, at der tilsyneladende har været flere, der har overværet slagsmålet og optaget det hele eller dele af det på deres mobiltelefoner.

Disse optagelser vil politiet gerne i besiddelse af, og derfor efterlyser de nu vidner, der har været til stede under eller lige efter slagsmålet.

Kontakt politiet på 114, hvis du ligger inde med optagelser af slagsmålet eller har andre oplysninger.