Brandvæsenet bekæmper torsdag eftermiddag en brand på institutionen Overmarksgården i Kolding. En brand, som politiet mener er påsat.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemedelelse.

Politiet undersøger i øjeblikket årsagen til branden og kan ikke udelukke, at den er påsat.

Overmarksgården er et forsorgshjem for hjemløse og socialt udsatte og ifølge jv.dk er branden nu slukket,. Alle beboerne er ude af bygningen. Redningsmandskabet er i øjeblikket i gang med at finde ud af, om der er savnede.

»Ved optællingen på gaden, der blev foretaget efter evakueringen, manglede der nogen beboere, så vi ved ikke, om der er nogen tilskadekomne. Vi er ved at undersøge, om der er nogen, som ikke skulle være kommet ud,« oplyser indsatsleder ved Trekantbrand, Hans Egon Bendorff til avisen.

Myndighederne opfordrer til, at folk ikke søger mod stedet, men lader rednings- og efterforskningsarbejdet foregå uforstyrret.