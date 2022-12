Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, kæmper med politiet og anklagemyndigheden for at kunne forsvare sig på almindelige vilkår.

Ved et retsmøde på mandag vil Findsens advokater ifølge B.T.s oplysninger forsøge at få en dommer til at lette arbejdet for dem.

For advokaterne er af politiet og anklagemyndighed blevet pålagt at arbejde under sikkerhedscirkulæret, hvilket i praksis betyder, at de ikke må omtale sagens hemmeligstemplede dokumenter.

Det gør det ekstremt svært for dem at tale om sagen med potentielle vidner og at lave deres egen efterforskning. Altså at skaffe beviser til fordel for Lars Findsen.

De svære forhold for advokaterne har tidligere fået kritik af formand for Advokatrådet, Martin Lavesen. Han mener, at »sådan en retsstilling er dybt problematisk.«

På retsmødet mandag vil forsvarsadvokaterne forsøge at få det ændret, så de ikke længere arbejder under samme begrænsninger.

Lars Findsen er tiltalt for i flere tilfælde at have røbet statshemmeligheder. Han nægter sig skyldig.

FE-sagen er blevet politisk, efter Findsen i bogen 'Spionchefen - erindringer fra celle 18' kom med beskyldninger mod Mette Frederiksens regering.

I bogen påstår Lars Findsen, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) sendte ham hjem, fordi hun skulle kunne tælle til 90 mandater – altså sikre regeringens flertal i Folketinget.

En samlet blå blok har derfor krævet en undersøgelse af FE-sagen for at finde ud af, om den tidligere regering sendte Lars Findsen hjem på grund af politiske hensyn.

Det har de igangværende regeringsforhandlinger mellem Venstre og Socialdemokratiet ikke ændret på.

»Venstre mener fortsat, at der bør laves en undersøgelse af hele FE-sagen,« skriver politisk ordfører Sophie Løhde i en kort kommentar til B.T.