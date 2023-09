Nordsjællands Politi har dagen i gennem været til stede ved Sauntevej i Stenstrup ved Hornbæk.

Ifølge B.T.s oplysninger, så er der tale om et skyderi ved en gård.

Et eller flere skud er blevet affyret mod en mand.

Politiet har i den forbindelse spærret et større område af.

B.T. erfarer yderligere, at det ikke har relation til den verserende bandekonflikt.

B.T. har forsøgt at få en kommentar Nordsjællands Politi. De henviser til et opslag på det sociale medie X, hvor man oplyser, at man er til stede i forbindelse med en politiforretning.

Artiklen opdateres …