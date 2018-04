Motorvej E20 i vestgående retning og et enkelt sport i østgående retning er i øjeblikket spærret mellem afkørsel 48 og 49 som følge af en anholdelse.

Det oplyser Fyn Politi på Twitter.

'Fyns Politi har anholdt 2 gerningsmænd i en brugsstjålet personbil på motorvej E20 - vestgående spor. Derfor bliver det nødvendigt at lukke det vestgående spor fra afk. 48 og ca. 800 meter mod vest kl. ca. 2115,' lyder det, inden det tilføjes:

'Trafikken ledes af ved afk. 48 til Niels Bohrs Alle via Østre Ringvej til afk. 49, hvor der er adgang til motorvejen mod vest. Lukning forventes at have en varighed af ca. 60 min. Trafikanterne anmodes om at være opmærksomme.'

BT har været i kontakt med vagthavende hos Fyns Politi, der oplyser, at man har en mistanke om, at de to anholdte personer har smidt noget ud af bilen på vejen.

Han vil imidlertid ikke oplyse, hvad der skulle være tale om.

