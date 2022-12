Lyt til artiklen

To personer, som begge er sigtet for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der i sommer forsvandt sporløst og siden blev fundet død i en skov, mødtes onsdag i retten i en helt anden sag.

Denne eftermiddag handlede i stedet om en noget ældre sag. Og denne gang var det kun den ene af dem, der ifølge anklagemyndigheden havde gjort sig skyldig i noget ulovligt.

For mens den 26-årige mand, der i øjeblikket sidder varetægtsfængslet i Frank-sagen, indtog anklagebænken, var den 39-årige kvinde, der ligeledes er sigtet i drabssagen, indkaldt som vidne.

Netop hendes vidneforklaring vejede da også tungt, da domsmandsretten besluttede at idømme den 26-årige en ubetinget fængselsstraf.

For at forstå, hvordan den 26-årige mand onsdag endte med at spille hovedrollen som tiltalt ved Retten i Randers, skal vi kigge på hans generalieblad.

Han er nemlig tidligere blevet dømt i flere færdselssager. Blandt andet en sag fra foråret 2018, hvor han var involveret i livsfarlig leg på en motorvej.

Den sag kom først for retten tre år senere – altså i foråret 2021. Her blev den unge mand sammen med en 20 år ældre kammerat dømt for at have udsat andres liv for fare og »tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden«, som det lyder i den retsbog, B.T. tidligere har beskrevet.

Konkret blev den 26-årige fundet skyldig i på Nordjyske Motorvej ved Hobro med en fart på omtrent 70 kilometer i timen at have kørt så tæt på bagenden på en bil foran, at sidstnævnte – en pickup af mærket Nissan Double Cab – blev »skubbet« i en periode på omkring ti sekunder.

Chaufføren i den forreste bil var selv med på 'legen'.

Forstå tidslinjen I marts 2018 laver den 26-årige og hans ven det farlige trick på motorvejen.

I september 2020 tilbyder den 26-årige angiveligt at betale 10.000 kroner, hvis den 39-årige kvinde afgiver falsk forklaring for retten.

I maj 2021 kommer sagen for retten. Her frakendes den 26-årige sit kørekort, men han slipper for yderligere straf, fordi retssagen har været så længe undervejs.

I juli 2022 forsvinder Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Hans lig bliver efterfølgende fundet, og blandt andre den 26-årige og den 39-årige anholdes og sigtes for drab.

I december 2022 dømmes den 26-årige for forsøg på medvirken til falsk forklaring. Han nægter sig skyldig og overvejer at anke.

Et af vidnerne, der var med i bilerne, var den 39-årige kvinde, der nu også er blandt de centrale varetægtsfængslede i mordkomplottet mod Frank Jørgensen.

Og sagen, som onsdag var for Retten i Randers, handlede om netop hendes rolle som vidne i færdselssagen.

I anklageskriftet lyder det, at hun forud for retssagen af den 26-årige skulle være blevet tilbudt 10.000 kroner for at afgive falsk forklaring for retten.

Konkret lyder det, at hun skulle forklare, at hun var til stede, men »ikke kunne se eller huske, hvad de forankørende biler foretog sig«.

Det er som bekendt ulovligt som vidne at afgive falsk forklaring for retten, og den 39-årige kvinde valgte at anmelde den 26-årige til politiet.

Den 26-årige mand og den 39-årige kvinde blev i juli anholdt på en adresse i Nimtofte. Begge er de mistænkt for at have medvirket til det formodede drab på Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Drabssagen har intet med sagen om falsk forklaring at gøre. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den 26-årige mand og den 39-årige kvinde blev i juli anholdt på en adresse i Nimtofte. Begge er de mistænkt for at have medvirket til det formodede drab på Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Drabssagen har intet med sagen om falsk forklaring at gøre. Foto: Presse-fotos.dk

Der var kun afsat halvanden time til onsdagens retssag, hvor den 26-årige nægtede sig skyldig.

Det var dog tid nok til, at den 39-årige kunne afgive forklaring og en lydfil blive afspillet. Begge ting, som retten lagde vægt på, da den fældede sin dom.

60 dages ubetinget fængsel lød straffen, som den 26-årige og hans forsvarer nu vil overveje at anke. Den overvejelse har de to uger til.

Vælger han at modtage dommen, og skulle han senere blive fundet skyldig i drab, vil straffen for drabet i så fald være en tillægsstraf til de to måneders fængsel.

Det er politiets mistanke, at den 26-årige, den 39-årige og flere andre 14. juli i år dræbte Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte på Djursland. Alle nægter sig skyldige. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Det er politiets mistanke, at den 26-årige, den 39-årige og flere andre 14. juli i år dræbte Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte på Djursland. Alle nægter sig skyldige. Foto: Østjyllands Politi

Det er anden gang på en uge, at den 26-årige mand og 39-årige kvinde har været et smut forbi retslokalerne i Randers.

I sidste uge sad de således med på sidelinjen, da en af sagens andre parter valgte at tilstå sin rolle i Frank-sagen.

Bag lukkede døre forklarede en 37-årig mand, at han havde stået for at rådgive om, hvordan Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig skulle pakkes ind med plastik og tape og placeres i en skov.

Ligeledes forklarede han, at han havde været med til at skaffe den bil, den 40-årige mand fra Randers havde kørt, den dag han forsvandt, af vejen. For sin rolle skulle han have fået 28.000 kroner af netop den 26-årige, lød det i retten.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

På baggrund af tilståelsen blev den 37-årige kendt skyldig i usømmelig omgang med lig, bevisbortskaffelse og brandstiftelsen, og dommeren besluttede, at det skulle koste ham seks måneders ubetinget fængsel.

Da han allerede havde siddet varetægtsfængslet siden juli, kunne han dermed forlade retten som en fri mand.

Sagens andre fem sigtede nægter sig fortsat skyldige.

Alle sidder de foreløbigt varetægtsfængslede, mens politiets efterforskning fortsætter.