I månedsvis har seks personer siddet varetægtsfængslet i sagen om den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, hvis lig dukkede op en uge efter hans mystiske forsvinden i sommer.

Torsdag forlader en af de sigtede dog livet som mistænkt bag tremmer for en stund for i stedet at tage plads i Retten i Randers.

Her er det forventningen, at han vil tilstå sin rolle i det, som politiet betragter som en drabssag.

Selve det formodede drab bliver dog ikke et tema under retsmødet, erfarer B.T.

Politiets teknikere på det formodede gerningssted i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere på det formodede gerningssted i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk

Den 37-årige mand blev en uge efter det formodede Nimtofte-drab 14. juli anholdt og sigtet for sammen med – dengang – fire allerede sigtede at have frarøvet den 40-årige far fra Randers livet.

Han blev desuden sigtet for usømmelig omgang med lig, bevisbortskaffelse og at have forvoldt ildebrand på en bil. Det er disse forhold, torsdagens tilståelsessag vil handle om.

Ifølge en medsigtets forklaring modtog den 37-årige penge for at skille sig af med liget og den hvide varebil, som Frank Dan Nørgaard Jørgensen kørte, den dag han forsvandt.

Han nægtede sig skyldig, lød det 22. juli under grundlovsforhøret, før dørene blev lukket og pressen smidt ud af retslokalet som et hensyn til den videre efterforskning.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldig. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

1. september: Den 23-årige kvinde, der tidligere er blevet løsladt, bliver atter anholdt og denne gang også varetægtsfængslet.

1. decemeber: Den 37-årige mand forventes at tilstå sin rolle for Retten i Randers.

Netop dørlukningen – som ikke kun var gældende under fremstillingen af den 37-årige, men også har været det under samtlige andre retsmøder med de nu i alt seks sigtede – har betydet, at sagens detaljer langt hen ad vejen har været holdt hemmelige for offentligheden.

Dét samt det faktum, at den 37-åriges forsvarer ikke har nogen kommentarer forud for retsmødet, betyder, at det er uvist, hvad den sigtede torsdag vil fortælle under tilståelsessagen, der indledes klokken 13.30.

B.T. har dog tidligere på baggrund af aktindsigter kunnet berette, at den 37-årige forud for Frank Dan Nørgaard Jørgensens forsvinden for et kontantbeløb angiveligt havde fået til opgave at sørge for, at den 40-årige afholdt sig fra at kontakte en af de andre medsigtede.

Den 37-årige skulle dog ikke have nået at udføre sin opgave, før han ifølge retsbøger fik en ny melding.

»Noget er gået galt,« skulle det have lydt fra en af de medsigtede.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen var afgået ved døden – formentlig ved kvælning, lyder det i sigtelsen – og dermed ændrede den 37-åriges rolle sig angiveligt.

Nu var hans job i stedet at skaffe liget af vejen, skal en medsigtet have fortalt.

Foruden bortskaffelsen af liget skulle den 37-årige også fået til opgave at skille sig af med Frank Dan Nørgaard Jørgensens hvide varevogn. En varevogn, der sammen med afdøde var blevet efterlyst offentligt af politiet i forbindelse med hans forsvinden.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

I retsbogen beskrives det, at en af de medsigtede har udpeget, hvor den 37-årige hævdede, at lig og bil var blevet placeret.

Sidstnævnte var først blevet parkeret et sted og siden flyttet til et andet, fordi det første anbringelsessted var for trafikeret, som det lyder i retsbogen.

Bilen blev fundet udbrændt ved en skovparkeringsplads i Vivild på Djursland fire dage efter ejermandens forsvinden.

Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig blev fundet i et skovområde nær Gassum ved Randers præcis en uge efter hans forsvinden.

Allerede inden liget var fundet, blev fire personer dog anholdt og sigtet for drabet. Det skete 18. juli. Og siden er to andre altså kommet til. Inklusive den 37-årige.

Alle har hidtil nægtet sig skyldige.

B.T. vil torsdag eftermiddag være til stede i retten, når tilståelsessagen starter. Der er afsat halvanden time til retsmødet.