Det er nu lykkedes Østjyllands Politi at finde Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig.

Liget af den 40-årige mand fra Randers er fundet i et skovområde nær byen Gassum ved Randers.

Selvsamme sted, som politi og teknikere torsdag aften var talstærkt til stede.

»På findestedet blev der foretaget omfattende kriminaltekniske undersøgelser i et tæt samarbejde med retsmedicinere. I den forbindelse var et større område afspærret,« lyder det i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

I selvsamme pressemeddelelse afslører politiet, at en 23-årig mand torsdag blev anholdt i sagen. Han blev dog løsladt efter endt afhøring.

Det samme gør sig dog ikke gældende for den 37-årige mand, der ligeledes torsdag blev anholdt.

Han bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Sigtet for at have medvirket til drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Og for at have modtaget penge for at bortskaffe den 40-årige mands jordiske rester.

Han nægter sig skyldig.

