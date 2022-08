Lyt til artiklen

»Jeg tog nummerpladen af Franks bil, men jeg brændte den ikke af efter mordet på ham.«

Sådan lød i korte træk forklaringen fra en 23-årig mand, da han forleden blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Her blev han varetægtsfængslet frem til 16. august som den foreløbig femte person i den uhyggelige drabssag.

Dommeren fandt dog ikke grundlag for, at der skulle være begrundet mistanke om, at den 23-årige havde deltaget i selve den dødelige vold mod 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen fra Randers. Eller at han bagefter var med til at skaffe liget af vejen og pakke det ind i plastik.

Men dommeren troede til gengæld ikke på den 23-åriges uskyld, når det gælder afbrændingen af drabsofferets hvide varebil på en skovparkeringsplads i Vivild på Djursland.

Bilen blev fundet udbrændt og umiddelbart uigenkendelig på parkeringspladsen på Gl. Fjellerupvej fire dage efter Franks forsvinden.

Her belastes den 23-årige nemlig af vidneudsagn om blandt andet en Opel Corsa, der er blevet set kørende i høj fart tæt ved afbrændingsstedet. Og den 23-årige benyttede netop en sådan Opel Corsa.

Det fremgår af retsbogen fra det lukkede retsmøde, som B.T. har fået aktindsigt.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Heraf fremgår det også, at den 23-årige i grundlovsforhøret kunne erkende sig skyldig i at have bortskaffet en olietønde med aske. Dermed har han ifølge politiets sigtelse fjernet eller udslettet spor fra den alvorlige forbrydelse.

I grundlovsforhøret gav dommeren også anklageren fra Østjyllands Politi medhold i, at der er begrundet mistanke om, at den 23-årige desuden har bortskaffet andre beviser i drabssagen.

Det gælder blandt andet nogle jernstænger, som politiet har mistanke om, gerningsmændene har brugt i voldelig sammenhæng mod Frank Dan Nørgaard Jørgensen i forbindelse med hans død.

Den 40-årige mand forsvandt torsdag 14. juli. Det er politiets mistanke, at han denne dag blev dræbt på en adresse i Nimtofte. Formentlig med kvælning som endelig dødsårsag.

Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk

Fire dage senere var han endnu ikke fundet. Ikke desto mindre skred politiet til anholdelse af fire personer. To kvinder og to mænd.

Alle blev de sigtet for at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Alle nægtede de sig skyldig.

De blev desuden sigtet for at have bortskaffet liget, som siden blev fundet i et skovområde ved Spentrup nær Randers.

Foruden de fem fængslede – fire mænd på henholdsvis 23, 25, 37 og 39 år samt en kvinde på 39 – er også en 23-årig kvinde sigtet i sagen.

Hun blev dog løsladt efter endt grundlovsforhør tirsdag 19. juli.