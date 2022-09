Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På sin telefon har den 23-årige kvinde, der torsdag er blevet varetægtsfængslet i Frank-sagen, haft en video af stor interesse for politiet.

Videoens billedside er uden betydning. Men lydsiden har været med til at få hende sendt bag tremmer.

Den indeholder nemlig en uhyggelig samtale. En samtale om drab.

Det fremgår af retsbogen fra dagens grundlovsforhør, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heri lyder det, at videoen er omtrent en time lang og optaget 13. juli omkring klokken 1.30 om natten, hvor fire af de sigtede – heriblandt den 23-årige – talte om Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der dagen efter formodes dræbt.

I retsbogen lyder det, at det er blevet aftalt, at den 40-årige mand fra Randers den efterfølgende dag skal komme forbi adressen i Nimtofte.

Videre omhandler samtalen, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen skal slås ihjel. Hvordan det skal gøres, bliver også drøftet under samtalen.

»Optagelsen rummer ikke nogen egentlig konklusion, men godtgør, at den 23-årige har deltaget i overvejelser omkring et angreb på Frank Dan Nørgaard Jørgensen,« lyder det i retsbogen.

På baggrund af disse oplysninger har Retten i Randers nu vurderet, at den unge kvinde måtte have vist, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen ville eller kunne blive udsat for legemsangreb – og at det ikke var udelukket, at han ville dø af det.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev fundet død omtrent en uge efter sin forsvinden.

Forinden havde politiet allerede anholdt den 23-årige kvinde og tre andre på en adresse i Nimtofte. Og sigtet dem for at have dræbt ham på dagen for hans forsvinden 14. juli.

Alle nægtede de sig ved et efterfølgende grundlovsforhør skyldige.

Men modsat den 23-årige kvinde vurderede retten, at der var begrundet mistanke om, at de tre andre havde frarøvet Frank Dan Nørgaard Jørgensen livet, og de blev derfor varetægtsfængslet – og har været det lige siden.

Nogle dage senere blev også en 37-årig mand fængslet i sagen, og siden er også en 23-årig mand blevet varetægtsfængslet.

Opdateres …