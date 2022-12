Lyt til artiklen

Usømmelig omgang med lig, bevisbortskaffelse og ildspåsættelse af en bil. Det er nogle af de ting, som en 37-årig mand forventes at tilstå ved Retten i Randers torsdag.

Men hvad han konkret fortæller om sin rolle i sagen om den forsvundne og siden dødfundne Frank Dan Nørgaard Jørgensen, er uvist.

På anklagemyndighedens anmodning valgte sagens dommer nemlig at lukke dørene og smide alle tilhører ud af retssalen, lige inden den 37-årige skulle til at tage ordet.

Det skete dog ikke uden massive protester fra pressens mange fremmødte, der argumenterede for, at sagen har stor offentlig interesse, da politiet selv valgte at inddrage offentligheden, da Frank Dan Nørgaard Jørgensen tilbage i juli forsvandt.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldig. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

1. september: Den 23-årige kvinde, der tidligere er blevet løsladt, bliver atter anholdt og denne gang også varetægtsfængslet.

1. decemeber: Den 37-årige mand forventes at tilstå sin rolle for Retten i Randers.

Ligeledes lød et af argumenterne, at efterforskningen er i gang på femte måned, og at politiet derfor efterhånden må være nået så langt, at sagens detaljer ikke længere skal holdes bag lukkede døre.

Lige lidt hjalp det.

Dommeren valgte at lukke dørene med henvisning til, at der er fem andre sigtede, hvis sag endnu ikke er afklaret. Og dermed måtte journalister såvel som de mange pårørende til den 40-årige formodede dræbte far fra Randers forlade lokalet.

Imens har den brede, skaldede 37-årige mand indtaget vidneskranken i salen. Iført blå denim jeans og en sort trøje vil han fra pladsen fortælle, hvad der skete forud for det formodede drab 14. juli og efterfølgende.

Selve drabet er dog ikke en del af tilståelsessagen. Det er kun forholdene om usømmelig omgang med lig, bevisbortskaffelse og brandstiftelse.

»Der er en erkendelse af det væsentligste. Der er nogle mindre detaljer, men det er jeg sikker på, vi får afklaret under afhøringen,« sagde hans forsvarer, Henrik Stagetorn, inden dørene blev lukket.

Konkret er den 37-årige mand sigtet for at have rådgivet om, hvordan liget skulle pakkes ind med plastik og tape og placeres i en skov, samt for at have medvirket til at skaffe den bil, den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen havde kørt, den dag han forsvandt, af vejen.

Den blev siden fundet udbrændt på en skovparkeringsplads.

I sigtelsen lyder det videre, at den 37-årige skulle have modtaget penge for sin rolle. Beløbet er ukendt.

Fire af de fem andre medsigtede er denne torsdag også til stede i retten. Flere af dem blev anholdt i dagene efter Frank Dan Nørgaard Jørgensens forsvinden.

Anholdelserne fandt sted, før politiet fandt hans lig et skovområde 21. juli - – præcis en uge, efter han forsvandt sporløst og blev efterlyst offentligt af politiet.

Alle de sigtede har månedsvis siddet varetægtsfængslede i sagen, selvom de nægter sig skyldige.

Det gjorde den 37-årige også til at starte med, men nu er spørgsmålet, om der torsdag kan sættes et punktum i hans del af sagen.

Såfremt dommeren finder, at hans forklaring er nok til, at sagen kan afgøres, vil der senere torsdag være procedurer.

Her skal forsvarer og anklager i så fald argumenterer for, hvilket straf de hver især finder passende.

Når sagen dertil, vil tilhørere atter få lov til at være i retslokalet.