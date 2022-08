Lyt til artiklen

En af de varetægtsfængslede i mordkomplottet, der i sidste måned brutalt kostede den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen livet på Djursland, har flere gange tidligere været i retten.

Ikke i en alvorlig drabssag, men i tre tilfælde i færdselssager – hvoraf den seneste handlede om et livsfarligt trick under kørsel med 70 km/t. på Nordjyske Motorvej E45 ved Hobro.

Det viser en gennemgang af den 25-årige mands tidligere domme, som B.T. har foretaget.

Den 25-årige har ifølge politiets sigtelse været sammen med en række andre personer om efter aftale at overfalde og dræbe Frank Jørgensen, som forsvandt torsdag 14. juli.

Det er politiets mistanke, at Frank Jørgensen denne dag blev dræbt på en adresse i Nimtofte. Formentlig med kvælning som endelig dødsårsag.

Fire dage senere var han endnu ikke fundet. Ikke desto mindre skred politiet til anholdelse af fire personer. To kvinder og to mænd – heriblandt den 25-årige mand.

Alle blev de sigtet for at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Og alle nægtede de sig skyldig.

De blev desuden sigtet for at have bortskaffet liget, som siden blev fundet i et skovområde ved Spentrup nær Randers.

Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk

Siden er også en 23-årig mand blevet anholdt og varetægtsfængslet i sagen som den foreløbig femte person.

Blandt andet fordi dommeren i et grundlovsforhør mente, at der var begrundet mistanke om, at den anholdte efter mordet på Frank Jørgensen havde brændt offerets hvide varebil af på en skovparkeringsplads i Vivild på Djursland.

I B.T.s gennemgang af de varetægtsfængsledes fortid står det klart, at den 25-årige mand, der blev anholdt som en af de første i sagen, allerede har tre færdselsdomme på samvittigheden.

Allerede som 19-årig mistede han kørekortet første gang, da han i 2015 ved Retten i Randers blev idømt en bøde og frakendelse af kørekortet for at have kørt ind i en modkørende bil.

I 2020 blev det til en ny bøde og betinget frakendelse af kørekortet for at have kørt med 82 km/t. på en strækning, hvor man højst måtte køre 50 km/t.

Og i maj sidste år røg kørekortet så endnu en gang – denne gang for seks måneder – ved Retten i Aalborg.

Her blev han sammen med en 20 år ældre kammerat dømt for at have overtrådt færdselsloven ved at have fremkaldt fare for skade på personer og ting ved at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Konkret handlede det om, at den nu 25-årige i marts 2018 under kørsel på Nordjyske Motorvej E45 ved Hobro med vilje og efter aftale med føreren af en forankørende bil med omkring 70 km/t kørte så tæt hen på bagenden af den forreste bil, at denne bil – en pickup af mærket Nissan Double Cab – blev »skubbet« i en periode på omkring 10 sekunder.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

At dømme ud fra retsbogen fra Retten i Aalborg blev tricket videofilmet af nogle af passagererne i de to biler. Et af vidnerne i færdselssagen var i øvrigt den 39-årige kvinde, der nu også er blandt de centrale varetægtsfængslede i mordkomplottet mod Frank Jørgensen.

En bilinspektør fastslog som indkaldt vidne under retssagen mod den 25-årige i Aalborg, at skubbe-tricket var til fare for færdselssikkerheden. Især fordi den forreste bils evne til at bremse eller styre uden om forhindringer undervejs var væsentligt nedsat.