Torsdag aften omkring klokken 21 var der fyldt med politibiler ved Blågårds Plads på Nørrebro.

Politiet har haft gang i visitiationer på Stengade på Nørrebro i København, og pludselig udviklede det hele sig.

»To personer spillede op over for politiforretningen på Stengade, og så var vi nødt til at rykkede talstærkt derhen,« siger Michael Andersen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Ifølge B.T.s reporter på stedet kom der pludselig en masse politibiler kørende, og betjente kom farende.

»Det var bare fyldt med blå blink,« siger B.T.s reporter.

De to personer blev lagt ned på jorden, men Michael Andersen kan ikke oplyse, om de formelt er blevet anholdt.

»De råbte flere grimme ting, inden de blev lagt ned af politiet,« siger B.T.s reporter.

Vagtchefen oplyser, at ingen er kommet til skade under episoden på Nørrebro, og politibilerne er klokken 22 ved at køre væk fra stedet igen.