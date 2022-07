Lyt til artiklen

To østjyske mænd er ved Retten i Aarhus idømt henholdsvis 18 og 16 års fængsel i en stor sag om fremstilling og overdragelse af amfetamin.

De to mænd var anklaget for have fremstillet og videresolgt 223 kilo amfetamin og haft remedier til at producere yderligere 93 kilo af den hårde narko.

Det foregik på en ejendom ved Odder, der efter politiets opfattelse var en regulær narkofabrik.

Ni andre tiltalte i sagen er idømt straffe mellem to et halvt år og 16 års fængsel.