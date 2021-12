»Det her er en meget grum sag om seksuel chikane.«

Således beskriver advokat for HK, Maria Rasmussen, den sag om grov som Østre Landsret netop har afsagt dom i.

Sagen drejer sig om en yngre kvinde, der som ansat på en mellemstor virksomhed tilbage i foråret og sommeren 2018 blev udsat for grov seksuel chikane fra en mandlig kollega, der også eskalerede til voldtægt.

Det skriver HK Danmark i en pressemeddelelse.

Chikanen, som kvinden blev udsat for af hendes mandlige kollega, bestod i, at han ringede til hende mellem 20 - 50 gange om dagen, hvor han lod som om, at han onanerede. Voldelige og seksuelle sms’er blev også sendt til kvinden, der følte sig nødsaget til at besvare de mange sms’erne og opkaldene.

For gjorde hun ikke det, så resulterede det ofte i, at manden troppede op på hendes private adresse. De besøg endte nogle gange med, at manden voldtog hende. Han er efterfølgende blevet dømt for fire voldtægter af kvinden.

Østre Landsret har nu tilkendt kvinden en godtgørelse på over 250.000 kroner, hvilket er et noget andet resultat end de oprindelige 25.000 kroner i godtgørelse plus en godtgørelse for usaglig afskedigelse på halvanden måndes løn, som byretten i Nykøbing Falster nåede frem til tilbage i juli i år.

For kvinden fik nemlig en fyreseddel dagen efter, at hun havde fortalt sin arbejdsgiver om de seksuelle overgreb.

»Det er fuldstændig uhørt, at man møder en medarbejder, der er blevet udsat for seksuel chikane med en fyreseddel. Arbejdsgiveren skulle simpelthen skamme sig. Og så må jeg bare sige, at hvis man ikke skammer sig, så skal man i hvert fald kunne mærke det på pengepungen,« udtaler Anja C. Jensen, der er Formand for HK i den udsendte pressemeddelelse.

Maria Rasmussen, advokat for HK, er meget tilfreds med den nye dom.

»Jeg er meget tilfreds med, at landsretten er enig med os i, at afskedigelsen skyldes at medlemmet fortalte sin arbejdsgiver, at hun havde været udsat for seksuel chikane. Det betyder, at vores medlem i stedet for ca. 60.000 kroner nu får lidt over en kvart million i godtgørelse« udtaler Maria Rasmussen i pressemeddelelsen.

Den nye dom fra Østre Landsret lyder, at virksomheden skal betale 40.000 kroner i godtgørelse for den seksuelle chikane og 211.860 kroner svarende til ni måneders løn for den uretmæssige fyring. Hvilket i alt lyder på 251.860 kroner til kvinden.