Politiet i Nordsjælland måtte lørdag aften rykke ud til en ungdomsfest i Humlebæk.

Her oplevede de i den forbindelse en aggressiv gruppe unge mellem 14-17 år, hvor politiet måtte trække stave, have hunde med ud og bruge peberspray. Nu frygter politiet ny hændelse søndag aften.

Opslaget på X lørdag aften fra Nordsjællands Politi var ganske opsigtsvækkende.

»Vi er massivt tilstede på Baunebjergvej i Humlebæk idet en fest med op imod 200 personer i alderen 14-17 er gået for vidt,« lød det, inden der blev uddybet:

»Der er sten og flaskekast imod politiet. De unge har svært ved at forstå sagens alvor. Forældrene bedes hente deres børn.«

Det ligner dog, at de problemer, som politiet oplevede lørdag, kan få en opfølgning søndag.

Det kan man læse af en opdatering fra Nordsjællands Politi.

Igen er de gået på X. Denne gang med en markant opfordring.

»Efter uroligheder i går i Humlebæk går der rygter om, at unge mennesker igen vil lave lignende uroligheder i Helsingør. Vi opfordrer på det kraftigste de unge til at lade være og deres forældre til at tage ansvar for deres børns fremtid og sikkerhed,« skrives det.

Og her er der åbenbart behov fra politiets side til både at minde om, hvor voldsomt det, der skete lørdag, var, og hvad det kan få af betydning for de involverede unge menneskers fremtid, hvis man tages i at for eksempel kaste sten efter ordensmagten.

»I går var vi nødsaget til at benytte politihunde, stave og pebersprays. En dom for en straffelovsovertrædelse betyder en plettet straffeattest og muligvis en anden fremtid, end man havde håbet,« skrives det fra politiet på X.

Her afsluttes opslagene med et håb for søndag aften.

Og det gælder ikke kun de unge, som kunne finde på at deltage i ny ballade, men også deres forældre:

»Vi håber på en aften med glade unge mennesker og ansvarlige forældre.«