Mandagens voldsomme knivstikkeri i Taastrup, hvor en kvinde i 40erne kom alvorligt til skade, skaber meget utryghed i nabolaget.

Det skriver TV 2 Kosmopol, der har talt med flere borgere i Taastrup.

»Det er forfærdeligt, tænk, at man ikke kan gå ned at handle, uden at det går galt,« siger Susanne Bartolin, som TV 2 Kosmopol møder.

De foreløbige undersøgelser peger på, at den 20-årige formodede gerningsmand og den 40-årige kvinde ikke kendte hinanden, og det, at der er tale om et umotiveret overfald, øger utrygheden.

Den 20-årige mand, der er sigtet i sagen, blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør.

Her kom det frem, at han selv kontaktede alarmcentralen, umiddelbart efter at han havde stukket kvinden i halsen med en 11 centimeter lang grøntsagskniv.

»Jeg vil gerne melde en. Jeg mener det. Han har gjort noget, han ikke skal gøre. Jeg vil melde ham, det er seriøst, jeg mener det. Det er meget alvorligt. Han har gjort noget, han ikke skal gøre,« lød det ifølge anklageren, da den 20-årige mand kontaktede alarmcentralen.

Politiets opfattelse er, at den 20-årige mand er psykisk syg.

Kvinden fik hjertestop efter knivstikkeriet, men det lykkedes redningspersonalet at genoplive hende.

Den 20-årige sigtede er blevet varetægtsfængslet frem til 22. februar.

