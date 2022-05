Flere beboere på Amager er meget bekymrede for, hvad der er sket 13-årige Omra Khanwali, der fredag morgen forsvandt på vej til skole.

Det har blandt andet fået en af Woltergades – samme gade Omra og hendes familie bor på – beboere til at dele en opfordring i den lokale Facebook-gruppe for Amager.

»Vi er mange, der er meget bekymret for Omra på 13 år, der har været væk siden fredag morgen. Jeg vil gerne opfordre folk til at kigge i egne kælder, loftrum og skure. Omra skal hjem til sin mor og søskende,« skriver hun i et opslag tirsdag formiddag.

Siden politiet efterlyste den 13-årige pige, har flere andre Amager-borgere delt mediernes artikler om udviklingen i sagen og opfordret vidner til at kontakte politiet.

»KOM NU AMAGER – nogen må have set hende ved 8-8.15 tiden fredag morgen på Woltersgade,« skrev en anden beboer søndag aften.

Mandag kontaktede B.T. flere beboere i området nær Omra Khanwalis bopæl, der kun ligger cirka 100 meter fra Skolen ved Amagerbro. Ingen havde set eller hørt noget, og ingen var blevet kontaktet af politiet.

Dog kunne flere fortælle, at de var berørte af situationen. Mange fortalte, at de havde gjort, hvad de kunne for at forsøge at huske tilbage til fredag morgen.

»Hvis bare jeg havde set noget,« sagde en af beboerne med vindue ud til den rute, Omra muligvis gik til skole den dag.

Signalement Omra Khanwali beskrives som: 160 til 165 centimeter høj og almindelig af bygning

Hun er mørk i huden og har langt, brunt hår.

Da hun forsvandt, bar hun sandsynligvis på en sort skuldertaske.

13-årige Omra Khanwali forsvandt fredag morgen omkring klokken 8.00, da hun gik fra sin bopæl på Woltersgade til Skolen ved Amagerbro. Hun fulgtes med sin storesøster, men da de var sent på den, løb søsteren i forvejen. Omra mødte aldrig op på skolen.

Vicepolitiinspektør og leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Brian Belling, fortalte tirsdag morgen til B.T., at man har talt med en række vidner, men fortsat ikke har kunne komme nærmere, hvor Omra befinder sig.

Der er desuden indhentet overvågning, der skal hjælpe med at kortlægge hendes færden.