En video, der viser en voldsom anholdelse af en 43-årig mand på Christianshavn, har skabt en enorm debat.

Manden i videoen fortæller nu, at han er rørt over den enorme omsorg fra omverdenen, men han understreger samtidig, at de mange henvendelser, han har modtaget, retter et lys på et enormt problem.

Der findes formentlig ikke et stort landsdækkende nyhedsmedie i Danmark, som ikke har bragt historien om – og videoen med – Adam Dyrvig Tatt, som onsdag eftermiddag blev anholdt på Christianshavn, da han med aftensmaden under armen var på vej til at hente sine børn i daginstitution.

Historien har fået massiv opmærksomhed og har skabt debat både blandt politikere på Christiansborg og blandt almindelige danskere på sociale medier.

Det oprindelige opslag på B.T.s Facebook-side fra lørdag formiddag er blevet delt næsten 700 gange, mens flere tusinde har reageret enten med en kommentar eller med en emoji.

43-årige Adam Dyrvig Tatt er chefredaktør hos Danwatch. Foto: Danwatch Vis mere 43-årige Adam Dyrvig Tatt er chefredaktør hos Danwatch. Foto: Danwatch

For Adam Dyrvig Tatt har de seneste dage været overvældende.

Han fortæller søndag morgen til B.T., at han har modtaget 'rigtig mange' henvendelser – også fra folk, han ikke kender.

»Det er meget, meget rørende at modtage den omsorg fra rigtig mange mennesker,« siger Adam Dyrvig Tatt.

»Men det er desværre også en trist oplevelse, for der er mange, som fortæller mig, at de har oplevet det samme. Og det er derfor, vi skal tale om denne her sag.«

»Nu har jeg fået en stemme, men hvad med alle dem, der ikke har?« spørger han.

På B.T.s facebook-side og andre steder kan man imidlertid også læse kritik af Adam Dyrvig Tatts opførsel over for politibetjentene i situationen.

Hvorfor gjorde du ikke bare, som du blev bedt om af betjentene?

»Hvis man bliver udsat for noget, der er uretfærdigt, så skal det være sådan i et land som Danmark, at man kan have en dialog med betjenten om præcist, hvad det er, man har gjort forkert,« siger Adam Dyrvig Tatt.

»Hvis man bare skal bukke hovedet i frygt for de fysiske repressalier, som jeg blev udsat for, så lever vi i en politistat,« understreger han.

Adam Dyrvig Tatt erklærer, at han er 'glad for', at han nu er blevet centrum for stor interesse, selv om det er sket på en 'kedelig baggrund'.

»Det er blevet min mulighed for at sætte fokus på det her, og på den måde føler jeg, at det var min pligt at stå frem og fortælle,« siger han.

»Det er rart at få lov til at tale på de menneskers vegne, som også har oplevet dette her, men som ikke har haft mulighed for at komme frem med deres historier, fordi det ikke er blevet filmet,« forklarer Adam Dyrvig Tatt desuden.

Sagen er nu overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) på foranledning af både Adam Dyrvig Tatt og af Københavns Politi.

Men Adam Dyrvig Tatt har på baggrund af statistikken i klagesager om politiets adfærd ikke megen optimisme omkring sine muligheder for at få medhold.

Ifølge DR blev der nemlig i DUP i 2020 afgjort 710 sager om klager over politifolks adfærd, og heraf førte ni sager til kritik af politiet.

»Det værste i alt dette er, at folk ikke en gang gider klage. De bliver rådet af deres advokater til, at det er dumt at bruge tid og penge på sådan en sag,« siger Adam Dyrvig Tatt.

»Så du er blevet udsat for det her, og så kan du ikke en gang få en erkendelse af, at det ikke var i orden,« konstaterer han.

Når stort set ingen får held til at få DUP til at udtale kritik af politiet, og når advokater ligefrem fraråder overhovedet at føre sagerne, så mener Adam Dyrvig Tatt, at der må eksistere et stort mørketal.

»Selvfølgelig laver politiet fejl ligesom alle andre grupper i samfundet. Men hvis man ikke kan erkende, at man har begået en fejl, så mister vi tilliden til politiet,« siger han.

»Reaktionen vidner om, at der er et samfundsproblem, som er meget større end min sag,« tilføjer Adam Dyrvig Tatt.

Københavns Politi oplyser over for B.T., at de ikke har nogen kommentarer til hverken historien eller videoen af anholdelsen af Adam Dyrvig Tatt, da sagen er overdraget til DUP.