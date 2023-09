Det virker »ikke oplagt«, at politiet fredag gav en 43-årig familiefar peberspray i øjnene efter at have stoppet ham på cykel.

Det udtaler nu Liberal Alliances retsordfører, Steffen Larsen, efter en video af hændelsen i det seneste døgn er blevet delt i flere medier. Han bliver bakket op af en politiforsker.

Den pågældende video viser Adam Dyrvig Tatt, chefredaktør på mediet Danwatch, blive holdt nede af fire betjente. De har angiveligt standset ham for at tale i telefon på sin cykel, da han var på vej ned for at hente sine børn i SFO.

På videoen ser man Adam Tatt blive lagt ned og tilbageholdt i mindst 40 sekunder, hvor han blandt andet beder politiet stoppe, inden en kvindelig betjent, der i forvejen har sit knæ placeret i hans nakke, sprayer peberspray i hans øjne.

Steffen Larsen (LA) afviser at fælde en endelig dom ud fra billederne alene, men han vurderer, at den pågældende betjent tilsyneladende er gået for vidt:

»Har man en person, der bliver ved med at gøre modstand og være fysisk, er brugen af peberspray acceptabel. Men i denne situation lader de til at have god kontrol med ham. De har styr på ham, de ligger fire mand på ham, så det virker umiddelbart unødvendigt med peberspray.«

Sagen er efterfølgende blevet sendt til vurdering hos Den Uafhængige Politmyndighed (DUP), hvis afgørelse Steffen Larsen og flere andre retsordførere nu afventer.

Politiforsker: Det ser umiddelbart meget voldsomt ud

Politiforsker Adam Diderichsen fra Syddansk Universitet kalder også brugen af peberspray »det mest bemærkelsesværdige« på videoen.

»Han ligger på jorden, politiet er på ham, og derfor virker det både voldsomt og unødvendigt at bruge peberspray.«

Han siger, at »der er nogle generelle krav til politiets magtanvendelse«, herunder at magtanvendelsen skal være nødvendig.

»I forhold til peberspray er der specifikke krav om, at man må bruge den til at afværge et angreb mod sig selv eller andre eller til at overvinde modstand, når folk ikke vil stoppe eller følge med.«

Ingen af delene lader umiddelbart til at være tilfældet på videoen, og derfor er det i den kommende tid »centralt« at få besvaret, hvorfor politiet i den pågældende sag har brugt peberspray, siger han.

»Kunne man løse opgaven uden peberspray, er det unødvendigt. Og det skal være nødvendigt.«

Det fremgår af videoen, at manden bliver holdt nede af fire betjente og tilsyneladende er under kontrol i mindst 40 sekunder, inden den ene betjent vælger at bruge peberspray. I hvilket tilfælde kan brugen af peberspray være OK her?

»Det er et godt spørgsmål, for jeg kan ikke se det på videoen. Han er i politiets kontrol,« siger Adam Diederichsen.

»Men jeg vil gerne holde muligheden åben for, at der er noget på videoen, jeg ikke kan se eller ikke forstår. Men det er ikke umiddelbart tydeligt på videoen, at det skulle være nødvendigt.«

»Ser man statistisk på det, er det svært at få ret som borger«



Retsordfører i SF, Karina Lorentzen, udtaler til B.T., at det er godt, at hændelsen, der nu skal behandles af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, blev filmet.

»Vi har set mange gange, at når en sag lander på DUP's bord, så ender den med at blive droppet på grund af manglende dokumentation,« konstaterer hun.

Adspurgt om sin holdning til den nuværende behandling af klagesager i politiet svarer Adam Diederichsen:

»Det skal være sådan, at borgere kan klage over politiet, når de mener, at de bliver udsat for noget, der er urimeligt. De skal også have en rimelig mulighed for at få ret, når de klager. Der skal også foregå en effektiv efterforskning, så man kommer til bunds i sagen.«

Tror du, det kommer til at ske i dette tilfælde?

»Ser man statistisk på det, er det svært at få ret som borger. Der er før blevet rejst kritik af Politiklagemyndigheden på det punkt.«

Københavns Politi har afvist at kommentere den konkrete sag. Det samme har Politiforbundet og Justitsminister Peter Hummelgaard (S).