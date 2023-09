'Alt for voldsomt.' Det er de ord flere politikere bruger til at beskrive politiets anholdelse af en 43-årig mand på Christianshavn onsdag eftermiddag.

B.T. har i lighed med andre medier – først Politiken – bragt video af en del af politiets anholdelse af Adam Dyrvig Tatt, der var på cykel på vej til at hente sine børn i SFO, da han blev stoppet af politiet, fordi han betjente sin telefon, mens han cyklede.

Sagen har givet genlyd, også på Christiansborg.

»Jeg synes, man reagerer alt for voldsomt på det, der tilsyneladende er en situation, som handler om snak i en mobiltelefon,« siger SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt til B.T.

»Og jeg kan forstå, at han har høretelefoner på, så jeg tænker, at det er i orden,« tilføjer hun.

»Jeg er uforstående over, at de anvender magt på den måde. Det er vigtigt, den går hele vejen DUP'en (Den Uafhængige Politimyndighed, red.), så vi kan se, om der er tale om en lovlig eller ulovlig magtanvendelse,« lyder det fra Karina Lorentzen Dehnhardt.

Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører hos Socialistisk Folkeparti.

Hun forklarer, at det er vigtigt, at politiet gør en indsats for at holde almindelige borgere på deres side under den i øjeblikket øgede indsats omkring Christiania.

»Selv om vi fra politisk hold har sagt til politiet, at vi skal gøre noget ved problemerne omkring Christiania, så er vi nødt til at alliere os med resten af samfundet og den civile befolkning,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

»Så kan det ikke nytte noget, at man behandler borgerne på den måde,« slår hun fast.

Karina Lorentzen Dehnhardt pointerer, at borgere skal efterkomme politiets anmodninger.

Men hun får alligevel associationer til en berygtet video af amerikaneren George Floyd, som døde efter, at en betjent havde siddet på hans hals i adskillige minutter.

Karina Lorentzen Dehnhardt er derfor tilfreds med, at sagen nu vil blive undersøgt nærmere af Den Uafhængige Politimyndighed, DUP.

»Jeg tænker, at det er et held for manden, at der er en, der filmer,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

»Vi har set mange gange, at når en sag lander på DUP's bord, så ender den med at blive droppet på grund af manglende dokumentation,« konstaterer hun.

Også hos Enhedslisten er der tilfredshed over, at sagen nu skal behandles videre af DUP.

Partiets retsordfører Rosa Lund kalder det skridt for 'det eneste rigtige'.

Rosa Lund, retsordfører hos Enhedslisten.

»Jeg håber, at efterspillet bliver, at der kommer flere ressourcer til DUP. Jeg tænker, at alle, der ser videoen, synes, at det er for voldsom en behandling, og at det ikke er meningen,« siger Rosa Lund til B.T.

Hun mener, at sagen viser, at det er hamrende nødvendigt, at vi har Den Uafhængige Politimyndighed.

»Jeg håber på, at den opførsel fører til en form for selvransagelse hos politiet,« forklarer Rosa Lund desuden.

Danmarksdemokraternes retsordfører Betina Kastbjerg savner flere oplysninger i sagen.

»Det er forståeligt, hvis folk synes, det virker voldsomt, men der mangler nogle brikker i puslespillet, da vi ikke ved, hvad der er gået forud for videoen. Sagen bliver undersøgt af DUP og jeg har brug for det fulde billede, før jeg kan sige yderligere,« skriver hun i en kommentar til B.T.

B.T. har også rakt ud til de øvrige retsordførere i Folketinget, indtil videre uden held.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har sendt en kort kommentar:

»Jeg ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men jeg noterer mig, at Københavns Politi har sendt sagen videre til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som nu vil vurdere sagen,« lyder det i en kortfattet melding fra Peter Hummelgaard.

Politiforbundet har over for B.T. ingen kommentarer til episoden.

Man henviser i stedet til Københavns Politi, som imidlertid tidligere over for Politiken tidligere har erklæret, at man ikke ønsker at sige noget, fordi sagen nu er indgivet til DUP.

43-årige Adam Dyrvig Tatt er chefredaktør hos Danwatch.

43-årige Adam Dyrvig Tatt fortalte tidligere lørdag over for B.T., at han efter episoden har været i en tilstand af 'granatchok'.

Undervejs i den godt fire minutter lange video, som blev optaget af en forbipasserende, kan man høre ham råbe, at han ikke kan trække vejret.

Og man kan se, at en betjent sprøjter Adam Dyrvig Tatt, der ligger på fortovet på maven med armene på ryggen, i ansigtet med peberspray, mens tre andre betjente ligger ovenpå den anholdte.

»Jeg er pissebange nu. Nu ved jeg, at det er pissefarligt at blive stoppet af dem,« siger Adam Dyrvig Tatt.

»Så ved jeg, at jeg bare må bøje nakken og acceptere tingene, fordi jeg er bange for risikoen for et voldeligt fysisk overfald,« siger Adam Dyrvig Tatt.