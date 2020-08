Girls-skuespiller Lena Dunham blev trukket igennem et lagt og omfattende sygdomsforløb, da hun tilbage i marts blev smittet med coronavirus.

Nu, fire måneder efter åbner hun op, om det hun selv kalder 'Min Covid-historie' på Instagram. Det skriver norske Dagbladet.

I sit Instagram-opslag, hvor hun poserer med et mundbind, skriver hun blandt andet:

'Efter at have set hvor uforsigtige folk i USA er med social distancering, folk som jogger uden masker og fester på Instagram, føler jeg mig tvunget til at være ærlig omkring sygdommens indvirkninger på mig - i håb om, at personlige historier får os til at se det menneskelige i det som virker som en abstrakt situation.'

View this post on Instagram My Covid Story A post shared by Lena Dunham (@lenadunham) on Jul 31, 2020 at 12:04pm PDT

Til at starte med var det blot ømme led, skuespilleren oplevede under smitten. Nogle smerter som 34-årige Lena Dunham først ikke tænkte videre over, da hun har Ehlers-Danlos' Syndom.

En bindevævssygdom, som giver smerter i muskler og skelettet. Herunder ledproblemer, brok og sprængte blodkar.

Én ting var dog anderledes fra Lena Dunhams syndrom. Hun blev pludselig ramt af en enorm udmattelse, efterfulgt af 39 i feber og en krop, der ikke ville, som Lena Dunham ville.

'Nerverne føltes brændte, og musklerne gjorde ikke deres job. Jeg mistede smags- og lugtesans, kunne ikke tåle høje lyde. Jeg kunne ikke holde ud at sove, men heller ikke at være vågen,' skriver hun blandt andet i sit opslag om coronavirussens indvirkning på hende.

Hun havde også svært ved at få pusten, og selv efter simple gøremål fik hun udslæt og hovedpine.

Det tog en måned for skuespilleren at komme sig fra virussen. Først efter en måned blev hun testet negativ og kunne træde ud af isolationen.

Men symptomerne forsvandt ikke.

'Jeg havde det som en kronisk syg person.' Skriver Lena Dinham om de fortsatte smerter på Instagram.

Og i eftertiden fortsatte problemerne kun. Derfor opfordrer hun nu alle til at vise hensyn.

Lena Dunham er primært kendt som skuespiller i og instruktør til serien 'Girls' på HBO. En serie, hun blev nomineret til en Emmy Award for hele fire gange - for hendes rolle som manuskriptforfatter, skuespiller og instruktør.

Hun har også modtaget to Golden Globe-priser for bedste komedieserie og for bedste kvindelige hovedrolle.

Siden hen har Lena Dunham forsøg sig som forfatter og har udgivet bogen 'Not that kind of girl: a young woman tells you what she's learned'.